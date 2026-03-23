Чи можна прийняти на роботу без оригіналу паспорта — роз’яснення

Роботодавець зобов’язаний ідентифікувати працівника на підставі оригіналу документа
Прийняти на роботу особу, яка втратила паспорт і має лише його копію, неможливо.
Про це повідомляють експерти порталу 7eminar.

Вимоги до документів при працевлаштуванні

Під час укладення трудового договору працівник зобов’язаний подати документ, що посвідчує особу. Окрім паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, також подаються:
  • трудова книжка (за наявності) або відомості про трудову діяльність;
  • документ про освіту, стан здоров’я;
  • військово-облікові документи;
  • інші документи, якщо це передбачено законодавством.

Чому копії недостатньо

Відповідно до правил діловодства, в особовій справі працівника дійсно зберігається копія паспорта. Однак така копія повинна відповідати оригіналу та бути належним чином засвідчена.
«Копія набуває юридичної сили лише у разі її засвідчення в установленому порядку. При цьому напис про засвідчення копії документа складається зі слів „Згідно з оригіналом“, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, дати засвідчення копії. Напис про засвідчення копії скріплюється печаткою підприємства або печаткою структурного підрозділу», — повідомляють експерти.
Таким чином, при оформленні трудових відносин роботодавець зобов’язаний ідентифікувати особу працівника на підставі оригіналу документа.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що документи для обміну паспорта громадянина України у разі закінчення строку його дії можна подати протягом одного місяця до дати завершення строку дії документа. У такому випадку паспорт, який підлягає обміну, після прийняття документів повертається власнику. Під час отримання нового документа цей паспорт необхідно здати.
У 2026 році в Україні запустять цифрову платформу «Обрій», через яку можна буде оформити статус безробітного, отримати виплати та подати заявку на грант для перекваліфікації.
За матеріалами:
Finance.ua
