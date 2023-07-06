Чи можна продавати нерухомість на тимчасово окупованих територіях — Finance.ua
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Чи можна продавати нерухомість на тимчасово окупованих територіях

Особисті фінанси
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Чи можна продавати нерухомість на тимчасово окупованих територіях
Чи можна продавати нерухомість на тимчасово окупованих територіях
Теоретично відчужувати нерухомість на окупованих територіях можна, хоча й не на всіх. Однак як це зробити практично — відповісти важко. Суть у тому, що сам акт купівлі-продажу не обмежується просто підписанням відповідного документу — для того, щоб його підписати, необхідно зробити певний перелік дій. І дії ці стосуються як продавця і покупця, так і нотаріуса, який угоду посвідчує.

Що говорить теорія

Теорія нам говорить, що жоден громадянин України не може бути позбавлений права розпоряджатися своїм нерухомим майном, яке перебуває на території України. Тимчасово окуповані території, неважливо, про які саме йдеться — чи окуповані з 2014 року, чи окуповані в ході повномасштабної війни — залишаються міжнародно визнаними територіями України, на які розповсюджується дія всіх законів та підзаконних актів, ухвалених відповідними органами.
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Однак водночас є очевидним, що на тимчасово окупованих територіях не діє ні законодавство України, ні її органи. Зокрема й органи нотаріату.
Крім того, для укладення угоди купівлі-продажу необхідно зібрати і надати нотаріусу цілий пакет документів: витяги з державних реєстрів прав власності, технічні паспорти, експертну оцінку майна тощо. Зрозуміло, що з усім цим виникають очевидні проблеми.

Що відбувається на практиці

Практика виходить з кількох передумов.
  • По-перше, як уже зазначалося, укладати угоди купівлі-продажу (чи інші угоди з відчуження, чи набуття прав на нерухоме майно — договори дарування, міни тощо) можна лише щодо майна, яке є у доступі в реєстрах. Реєстри нерухомого майна були закриті ще на початку повномасштабної війни, через кілька місяців доступ частково відновили. Однак більшість окупованих територій перебувають у переліку, де припинений доступ до реєстрів.
  • По-друге, не всі нотаріуси мають право вчиняти нотаріальні дії з посвідчення договорів, що стосуються купівлі-продажу, обміну чи дарування нерухомості під час воєнного стану. Нотаріуси, які мають право це робити, визначені у наказі міністерства юстиції, розміщеному на його сайті. Цей реєстр регулярно оновлюється, тож перед тим як звернутися до нотаріуса, варто переконатися, що він справді має право посвідчити таку угоду.
  • По-третє, нотаріусам заборонено вчиняти нотаріальні дії з нерухомим майном за зверненням громадян російської федерації, хоч вони й можуть перебувати в Україні на законних підставах. Тому, якщо одна зі сторін має громадянство росії - угоду ніхто не посвідчить.
А детальніше про те, чи реально продати нерухомість на ТОТ і чи варто користуватися послугами окупаційних органів влади — розповіли у статті за посиланням нижче.

Як правильно продати нерухоме майно на ТОТ

За матеріалами:
Finance.ua
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