Купівля нерухомості іноземцем в Україні: детальна інструкція — Finance.ua

Купівля нерухомості іноземцем в Україні: детальна інструкція Сьогодні 19:57 — Нерухомість

Купівля нерухомості іноземцем в Україні: детальна інструкція

Іноземці можуть купувати нерухомість в Україні без жодних проблем. Однак цей процес має певні специфічні особливості.

Насамперед іноземцю слід розрізняти два ринки нерухомості:

● Первинний ринок, тобто квартири та будинки в новобудовах. Цей ринок включає безпосередньо пропозиції від забудовників та інвесторів, а також інвестиції в нерухомість на стадії будівництва. У цьому випадку забудовник є основним постачальником послуг і продавцем, а брокери та посередники зустрічаються рідко.

● Вторинний ринок — це нерухомість, яку продають колишні власники. На практиці брокери та посередники майже завжди беруть участь у вторинному ринку на стороні продавця.

Обмеження на купівлю нерухомості для іноземців

Операції з нерухомістю в Україні суттєво відрізняються від процедур укладання угод у зарубіжних країнах. На це впливають певні положення українського цивільного, сімейного, спадкового, реєстраційного, реєстраційно-процесуального законодавства.

Зокрема, в Україні не існує офіційного земельного кадастру, проте існують певні обмеження, які варто взяти до уваги:

Іноземець не має права володіти землею сільськогосподарського призначення. Навіть при успадкуванні такої землі, він повинен відчужити її протягом року.

Фізичні особи можуть купувати землю несільськогосподарського призначення, розташовану в межах міста. Для землі, розташованої за межами міста, є обмеження. Зокрема, на обраній ділянці має бути нерухомість, яка належатиме безпосередньо іноземцю.



Юридичні особи можуть купити землю в межах міста, якщо вона буде використовуватися для комерційної діяльності. За межами міста, як і у випадку з фізичними особами, юридичні особи можуть купувати землю лише за наявності на ній нерухомості.



Купівля юридичною особою землі, що перебуває у власності фізичної особи чи муніципалітету, можлива лише у випадку наявності у юридичної особи представництва в Україні.



Що необхідно іноземцю, щоб придбати квартиру

Більшість іноземців надають перевагу квартирам в новобудовах. Не слід забувати, що такі покупки мають свої особливості, про них розповідаємо далі.

Для того щоб придбати житло в Україні:

Необхідно мати ідентифікаційний код. Це важливий документ, адже без нього неможливо купити нерухомість, відкрити рахунок в банку й зареєструвати бізнес. Іноземці, які приїздять, також повинні отримати відповідний документ згідно з законодавством України.

Оформити бронювання.



Визначити надійність угоди, перевірити документи та репутацію забудовника.



Gісля вирішення всіх питань потрібно скласти договір та здійснити оплату.



Купівля нерухомості на вторинному ринку

Якщо ж іноземець бажає придбати будинок або землю безпосередньо у власника — це буде означати купівлю нерухомості на вторинному ринку. Таку покупку можна здійснити лише на підставі нотаріально завіреного договору.

Для здійснення таких операцій вам необхідно буде пред’явити:

Паспорт і посвідчення особи

Свідоцтво про шлюб, якщо у вас є чоловік/дружина



Нотаріально завірену письмову згоду чоловіка/дружини (це особливість українського законодавства щодо режиму спільного майна подружжя)



Продавець в свою чергу має надати додаткову документацію зі свого боку, а саме:

Свідоцтво про право власності на нерухомість

Технічний паспорт нерухомості



Звіт про оцінку майна



Довідку про склад сім'ї особи, яка продає нерухомість



Копії паспортів та посвідчень особи.



Витяг з Державного реєстру про реєстрацію прав є основним документом, що підтверджує право власності на нерухомість. Він, як і деякі інші документи, а саме свідоцтво про право власності, договір, за яким власник придбав нерухомість, та реєстраційне посвідчення — вимагають особливої уваги і обов’язково повинні бути завірений підписом і печаткою нотаріуса.

Документи, необхідні для іноземців при купівлі/продажу нерухомості

Для іноземців, які купують нерухомість, необхідні наступні документи:

Дійсний закордонний паспорт

Перекладений та нотаріально засвідчений в Україні паспорт



Ідентифікаційний код.



Ідентифікаційні коди видаються на підставі заяви до податкової протягом тижня. Для цього потрібно мати при собі паспорт з перекладом та свідоцтво про реєстрацію. Посвідка на проживання не потрібна. Проте варто пам’ятати що посвідка на тимчасове або постійне проживання є обов’язковим документом для законного перебування іноземців на території України.

Загальний порядок купівлі нерухомості: договір/реєстрація власності/оплата

Договір купівлі-продажу нерухомості укладається в присутності нотаріуса, а також реєструється в державному реєстрі. Під час реєстрації нотаріус перевіряє, чи сплачені всі необхідні збори та зобов’язання, чи мають сторони законне право здійснювати операцію, а також чи немає іпотеки або прав третіх осіб на майно.

Оплата зазвичай здійснюється безпосередньо при укладанні договору, якщо не обумовлено інше.

Варто пам’ятати, що ввезення в Україну готівки на суму понад 10 000 євро підлягає обов’язковому декларуванню в митних органах. Якщо ви вносите оплату готівкою в банк, ви повинні подати цю декларацію там.

Для реєстрації права власності оригінали документів, які залишаться у вас після покупки (договір, технічний паспорт, витяг), необхідно подати до державного реєстру. Згодом необхідно зареєструвати та переоформити договори на оплату комунальних послуг.

Податки на операції з нерухомістю

У разі якщо нерухомість перебуває у власності менше трьох років і продавець є іноземцем (якщо іноземець є резидентом України, розмір збору до сплати може бути окремо врегульований Міністерством фінансів) — то попередні податки пенсійного збору, державного мита та військового збору залишаються незмінними (1%, 1% та 1,5% відповідно), проте податок на доходи фізичних осіб складатиме вже не 5%, а 18%.

В свою чергу податок на дохід від оренди житла зазвичай становить 18% від фактичного доходу. Ставка податку на прибуток (18%) однакова, як для резидентів, так і для нерезидентів, українців та іноземців.

Оподаткування визначається загальною площею квартири або будинку: квартири площею до 60 квадратних метрів, будинки до 120 квадратних метрів і різні житлові приміщення площею до 180 квадратних метрів не оподатковуються. Для нерухомості, площа якої перевищує цю межу, податок наразі становить 0,5 відсотка мінімальної заробітної плати для квартир та 1 відсоток для будинків.

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