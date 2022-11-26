Чи можна отримати гарантоване відшкодування віддалено - відповідь ФГВФО — Finance.ua

Чи можна отримати гарантоване відшкодування віддалено - відповідь ФГВФО Сьогодні 12:43 — Кредит&Депозит

Чи можна отримати гарантоване відшкодування віддалено - відповідь ФГВФО

З 19 квітня 2022 року отримати гарантоване відшкодування можна дистанційно без відвідування відділень банків-агентів.

Про це повідомляє ФінКульт.

«російська федерація знову підтвердила свій статус країни-терориста, завдавши удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України, але спільними зусиллями Фонду, НБУ та банківських установ, фінансовий сектор безперебійно працює та надалі є надійною підтримкою для своїх клієнтів і для української економіки», — сказано в повідомленні.

Головним завданням Фонду є забезпечення гарантованих виплат вкладникам банків, що ліквідуються.

Можливість отримати дистанційно гарантоване відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються надають сьогодні чотири банки-агенти Фонду:

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Південний;

ПУМБ.

Виплати гарантованого відшкодування Фондом відбуваються у плановому режимі, через Автоматизовану систему виплат.

Про порядок отримання коштів можна дізнатися, перейшовши за посиланням

Перелік банків-агентів, підключених до процесингового центру Фонду — за посиланням

Довідка Finance.ua:

невеликі банки майже не змінювали рівень депозитних ставок. Але за останні два тижні чимало банків переглянули свою депозитну політику: відразу 5 банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн знизили дохідність вкладів в усіх валютах, інші 5 — підвищили;

наприкінці жовтня Нацбанк опублікував результати опитування про банківське фондування. Згідно з ним, у третьому кварталі клієнтських грошей в банках побільшало — переважно за рахунок залучення коштів від населення та корпорацій.



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