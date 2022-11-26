Чи можна отримати гарантоване відшкодування віддалено - відповідь ФГВФО — Finance.ua

Чи можна отримати гарантоване відшкодування віддалено - відповідь ФГВФО
З 19 квітня 2022 року отримати гарантоване відшкодування можна дистанційно без відвідування відділень банків-агентів.
Про це повідомляє ФінКульт.
«російська федерація знову підтвердила свій статус країни-терориста, завдавши удари по енергетичній та цивільній інфраструктурі України, але спільними зусиллями Фонду, НБУ та банківських установ, фінансовий сектор безперебійно працює та надалі є надійною підтримкою для своїх клієнтів і для української економіки», — сказано в повідомленні.
Головним завданням Фонду є забезпечення гарантованих виплат вкладникам банків, що ліквідуються.
Можливість отримати дистанційно гарантоване відшкодування вкладникам банків, що ліквідуються надають сьогодні чотири банки-агенти Фонду:
- ПриватБанк;
- Укргазбанк;
- Південний;
- ПУМБ.
Виплати гарантованого відшкодування Фондом відбуваються у плановому режимі, через Автоматизовану систему виплат.
Про порядок отримання коштів можна дізнатися, перейшовши за посиланням.
Перелік банків-агентів, підключених до процесингового центру Фонду — за посиланням.
Довідка Finance.ua:
- невеликі банки майже не змінювали рівень депозитних ставок. Але за останні два тижні чимало банків переглянули свою депозитну політику: відразу 5 банків із депозитним портфелем до 2 млрд грн знизили дохідність вкладів в усіх валютах, інші 5 — підвищили;
- наприкінці жовтня Нацбанк опублікував результати опитування про банківське фондування. Згідно з ним, у третьому кварталі клієнтських грошей в банках побільшало — переважно за рахунок залучення коштів від населення та корпорацій.
До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.
Поділитися новиною