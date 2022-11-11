ТОП-10 найприбутковіших банків за гривневими та доларовими депозитами (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 найприбутковіших банків за гривневими та доларовими депозитами (інфографіка)

Кредит&Депозит
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Наприкінці жовтня Нацбанк опублікував результати опитування про банківське фондування. Згідно з ним, у третьому кварталі клієнтських грошей в банках побільшало — переважно за рахунок залучення коштів від населення та корпорацій.
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В четвертому кварталі банки очікують на збільшення клієнтських коштів, причому здебільшого від населення. Вони вважають, що вартість таких зобов’язань, тобто дохідність депозитів, зростатиме. Водночас, середні терміни залучення коштів ставатимуть коротшими.
Активніше підвищувати ставки за гривневими депозитами закликав банкірів новий голова НБУ Андрій Пишний.
Строковість фондування, згідно з опитуванням, скоротилася також і у валюті, проте меншою мірою, порівнюючи з попередніми періодами. Причому частка зобов’язань банків у валюті зросла.
Ця тенденція посилиться найближчим часом. Адже нові види валютних депозитів, запроваджені НБУ, користуються попитом у населення і вже здатні впливати на загальну статистику.
ТОП-10 найприбутковіших банків за гривневими та доларовими депозитами (інфографіка)
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ТОП-10 найприбутковіших банків за гривневими та доларовими депозитами (інфографіка)

Які банки та як змінювали ставки

  • Ідея Банк збільшив ставки на вклади в гривні на 3 місяці на 4,5 в.п. та на 6 міс. — на 5,75 в.п. Тепер на цих видах вкладів тут можна заробити 15% річних.
  • А-Банк додав по 3 в.п. до ставок відразу за трьома видами гривневих вкладів: на 3, 6 та 12 міс. За цими вкладами відсотки збільшено відповідно до 13%, 13,75% та 14% річних.
  • ПУМБ підвищив ставки на всі види вкладів, окрім безстрокових. На 1 в.п. збільшено відсотки на гривневі депозити на 3 міс. (до 13% річних), на 2 в.п. — на 9 міс. (до 15% річних), по 2,5 в.п. додано до ставок на 6 та 12 міс. За цими видами депозитів заробітки тепер сягнули 14% та 16% річних відповідно.
  • МТБ Банк також підвищував ставки за всіма видами строкових вкладів. По 1 в.п. банк додав до ставок на гривневі депозити терміном на 6 та 9 міс. (дохідність зросла до 13% та 13,5% річних відповідно), 0,5 в.п. додав до вкладів на 3 міс. (дохідність зросла до 12% річних), на 0,2 в.п. зросла дохідність річних вкладів (13,7% річних).
  • Південний збільшив відсотки за гривневими вкладами на 3 місяці (на 1 в.п. — до 12% річних) та 6 міс. (на 0,5 в.п. — до 13,5% річних).
Єдиний банк, хто цього разу зменшив ставки, — Таскомбанк. Зокрема, банк знизив відсотки на депозити у гривні на 3 та 6 міс. — на 1 та 0,5 в.п. відповідно. Наразі ставки за цими вкладами становлять 13% та 15,5% річних. Банк також «порізав» ставки у доларі та євро.
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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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