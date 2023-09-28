Чи може роботодавець відмовити батькові у відпустці при народженні дитини — Finance.ua

Чи може роботодавець відмовити батькові у відпустці при народженні дитини Сьогодні 20:25 — Особисті фінанси

Чи може роботодавець відмовити батькові у відпустці при народженні дитини

Державна служба з питань праці роз’яснила , чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

Ні, не може, якщо працівник не залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

Законодавство про працю (ст. 77−3 КЗпП) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Хто має право на таку відпустку? Батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Як її отримати? Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

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Якщо працівник протягом трьох місяців з дня народження дитини звільнився та працевлаштувався на інше підприємство (в установу, організацію) може отримати таку відпустку, додавши до заяви довідку про те, що він не використав її на попередньому місці роботи.

В той же час, якщо працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану.

Ця відпустка не може бути перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.

Довідка Finance.ua:

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