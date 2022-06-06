Чи існують обмеження щодо кількості видів діяльності у реєстрі «єдинників» — Finance.ua

Нормами податкового кодексу встановлено, що у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.
До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності.
Так, на підставі поданої ФОПом заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.