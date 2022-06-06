Чи існують обмеження щодо кількості видів діяльності у реєстрі «єдинників» — Finance.ua
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Чи існують обмеження щодо кількості видів діяльності у реєстрі «єдинників»

Вчора 09:16Казна та Політика
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Чи існують обмеження щодо кількості видів діяльності у реєстрі «єдинників»Чи існують обмеження щодо кількості видів діяльності у реєстрі «єдинників»
Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
Про це повідомляє Головне управління ДПС у Дніпропетровській області.
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Нормами податкового кодексу встановлено, що у заяві про застосування спрощеної системи оподаткування зазначаються обрані суб’єктом господарювання види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010.
До реєстру платників єдиного податку вносяться, зокрема відомості про види господарської діяльності.
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Так, на підставі поданої ФОПом заяви про застосування спрощеної системи оподаткування до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про види господарської діяльності, за умови, що ці види діяльності дають право застосовувати спрощену систему оподаткування.
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При цьому ПКУ не передбачено обмежень для фізичних осіб — підприємців щодо кількості видів діяльності, які можуть бути внесені до реєстру платників єдиного податку.

Перевірки ФОПів під час війни

За матеріалами: Finance.ua
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