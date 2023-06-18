Чи готові українці в Польщі переїжджати до маленьких міст заради роботи: дослідження — Finance.ua

Чи готові українці в Польщі переїжджати до маленьких міст заради роботи: дослідження Сьогодні 12:28 — Особисті фінанси

Чи готові українці в Польщі переїжджати до маленьких міст заради роботи: дослідження

Громадяни України проживають у Польщі переважно у великих містах та агломераціях, але готові переїхати й у менші населені пункти, якщо там буде для них робота.

Так стверджується в дослідженні, яке провели компанія EWL Migration Platform, Фундація EWL та Центр східноєвропейських досліджень Варшавського університету, повідомляє Yavp.pl.

За словами експертів, спочатку більшість українських біженців приїхали до великих польських міст, але більше пропозицій роботи з’явилося в менших містах, де чимало компаній працюють у вільних економічних зонах, а роботодавці зазвичай не вимагають високої кваліфікації чи знання мови. У свою чергу, у великих агломераціях вакансії часто є у сфері послуг, де знання польської мови є вирішальним.

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Дослідження показало, що громадяни України, які проживають у Польщі (як довоєнні мігранти, так і біженці), не прив’язані до великих міст та агломерацій, у яких зазвичай оселялися. Все частіше вони готові шукати можливості для кращого життя в менших містах.

Майже половина громадян України (43%), які проживають у Польщі в містах з населенням понад 50 тис. мешканців, заявляють про готовність переїхати до менших міст, якщо їм буде забезпечена робота та хороші умови для функціонування сім'ї.

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За словами Рафала Мроза, операційного директора міграційної платформи EWL, українські біженці, навіть перебуваючи в Польщі з дітьми, відрізняються високою мобільністю, що допомогло їм швидко вийти на польський ринок праці.

«Ми, поляки, не такі мобільні, як американці. Ми працюємо там, де живемо, а не живемо там, де працюємо. У свою чергу, культура працевлаштування серед українських біженців частіше нагадує американську», — наголошує Рафал Мроз.

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