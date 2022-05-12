Чи довіряють українці гроші банкам під час війни (інфографіка) — Finance.ua
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Чи довіряють українці гроші банкам під час війни (інфографіка)

Вчора 14:00Казна та Політика
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В НБУ розповіли, чи довіряють українці гроші банкам під час війни.
В відомстві порівняли оперативні дані станом на 29 квітня з цифрами на початок року та на початок війни. Обсяги гривневих коштів фізичних осіб відчутно зросли в обох випадках.
Невеликий відплив коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні. Водночас частка коштів на вимогу оновила максимум.
Кошти юридичних осіб із початку року зменшилися, переважно це відбулося через подальші виплати зарплат за одночасного зменшення виручки. Водночас упродовж двох місяців війни у цій категорії НБУ бачить зростання.
Чи довіряють українці гроші банкам під час війни (інфографіка)
Загалом обсяг коштів станом 29 квітня зріс на 74 млрд грн у еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з початком війни.
«Висока довіра клієнтів забезпечує банківському сектору стабільно високий рівень ліквідності, незважаючи на воєнні ризики, що є запорукою його стійкості та надійності», — повідомляє НБУ.

Довідка Finance.ua:

  • Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз вважає, що банки зараз достатньо наповнені фінансами, тож кошти від населення у вигляді депозитів не є критично необхідними. Він зауважив, що банки остерігаються кредитування населення у час воєнного стану, тож коштом цих фінансів вони закривають свої потреби. Необхідності у коштах людей немає, відтак ставка на депозити знижується.
  • У Фонді гаратнування вкладів фізосіб розповіли, чому в Україні після завершення воєнного стану треба повернути обмеження гарантованої суми.
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За матеріалами: Finance.ua
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