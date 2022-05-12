Чи довіряють українці гроші банкам під час війни (інфографіка) — Finance.ua

Чи довіряють українці гроші банкам під час війни (інфографіка)

Вчора 14:00 — Казна та Політика

В НБУ розповіли , чи довіряють українці гроші банкам під час війни.

В відомстві порівняли оперативні дані станом на 29 квітня з цифрами на початок року та на початок війни. Обсяги гривневих коштів фізичних осіб відчутно зросли в обох випадках.

Невеликий відплив коштів у перші два місяці року через інформаційний тиск компенсувався зростанням депозитів у березні. Водночас частка коштів на вимогу оновила максимум.

Кошти юридичних осіб із початку року зменшилися, переважно це відбулося через подальші виплати зарплат за одночасного зменшення виручки. Водночас упродовж двох місяців війни у цій категорії НБУ бачить зростання.

Загалом обсяг коштів станом 29 квітня зріс на 74 млрд грн у еквіваленті (за коштами юридичних та фізичних осіб в усіх валютах за фіксованим курсом) порівняно з початком війни.

«Висока довіра клієнтів забезпечує банківському сектору стабільно високий рівень ліквідності, незважаючи на воєнні ризики, що є запорукою його стійкості та надійності», — повідомляє НБУ.

Довідка Finance.ua:

Асоційований експерт Case Україна Євген Дубогриз вважає, що банки зараз достатньо наповнені фінансами, тож кошти від населення у вигляді депозитів не є критично необхідними. Він зауважив, що банки остерігаються кредитування населення у час воєнного стану, тож коштом цих фінансів вони закривають свої потреби. Необхідності у коштах людей немає, відтак ставка на депозити знижується.

У Фонді гаратнування вкладів фізосіб розповіли, чому в Україні після завершення воєнного стану треба повернути обмеження гарантованої суми.



До речі, можна зробити свій депозит більш вигідним, скориставшись програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.