Чи діятиме проїзний за 49 євро в Німеччині в 2024 році — Finance.ua

Чи діятиме проїзний за 49 євро в Німеччині в 2024 році Сьогодні 15:35 — Особисті фінанси

Чи діятиме проїзний за 49 євро в Німеччині в 2024 році

Дію проїзного за 49 євро в Німеччині, який став рекордно популярним серед пасажирів, продовжать у 2024 році. Deustchland-Ticket отримає фінансування наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Федеральний уряд і уряди земель Німеччини дійшли згоди, згідно з якою до 2024 року буде продовжено дію безлімітного залізничного квитка Deustchland-Ticket.

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Квиток, який коштує лише 49 євро, вперше представили у травні 2023 року. Він дає власникам доступ до необмеженого користування регіональним і місцевим транспортом в країні протягом місяця.

Угоду про продовження фінансування було погоджено на конференції Президента міністрів між федеральним канцлером Олафом Шольцом і прем'єр-міністрами земель.

Угода передбачатиме, що невикористані у 2023 році кошти в розмірі 700 мільйонів євро будуть перенесені на 2024 рік разом із внеском по 1,5 мільярда євро від федерального уряду та уряду землі.

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«Федеральний уряд підтримував і підтримує фінансові угоди. Тепер справа за землями», — заявив міністр транспорту Фолькер Вісінг.

Попри успішну угоду про фінансування, деякі німецькі транспортні асоціації, такі як Німецький Pro-Rail Alliance, закликали уряди укласти угоду про постійне фінансування проекту та визначити терміни дії такої опції.

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