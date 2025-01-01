Чи будуть переселенці отримувати грошову допомогу у 2025 — Finance.ua

Чи будуть переселенці отримувати грошову допомогу у 2025
Переселенцям продовжили грошову допомогу ще на 6 місяців. Тобто, виплати для ВПО надходитимуть до серпня 2025 року.
Про це розповів голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб Павло Фролов, передає 24 Канал.
За його словами, лише 1,2 мільйона ВПО зараз отримують виплати.
«Це дуже важливе рішення, яке сприятиме адаптації переселенців у нових громадах, адже люди, які потрапили у складні життєві обставини, потребують соціальної підтримки від держави», — прокоментував Фролов.
У наступному році виплати переселенців залишатимуться без змін:
- 3 тисячі гривень надається неповнолітнім (тим, хто молодше 18 років) та особам з інвалідністю;
- 2 тисячі гривень — іншим категоріям осіб.
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