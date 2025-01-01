Чи будуть переселенці отримувати грошову допомогу у 2025 — Finance.ua

Чи будуть переселенці отримувати грошову допомогу у 2025 Сьогодні 06:37 — Особисті фінанси

Чи будуть переселенці отримувати грошову допомогу у 2025

Переселенцям продовжили грошову допомогу ще на 6 місяців. Тобто, виплати для ВПО надходитимуть до серпня 2025 року.

Про це розповів голова Спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав внутрішньо переміщених осіб Павло Фролов, передає 24 Канал.

За його словами, лише 1,2 мільйона ВПО зараз отримують виплати.

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«Це дуже важливе рішення, яке сприятиме адаптації переселенців у нових громадах, адже люди, які потрапили у складні життєві обставини, потребують соціальної підтримки від держави», — прокоментував Фролов.

У наступному році виплати переселенців залишатимуться без змін:

3 тисячі гривень надається неповнолітнім (тим, хто молодше 18 років) та особам з інвалідністю;

2 тисячі гривень — іншим категоріям осіб.

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