Чи буде долар по 42 гривні в середині липня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чи буде долар по 42 гривні в середині липня

Валюта
43
Чи буде долар по 42 гривні в середині липня
Чи буде долар по 42 гривні в середині липня
Протягом минулого тижня ситуація на готівковому ринку стабілізувалася. На це вказує не надто гнучка реакція на курсові зміни на міжбанку.
Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько зазначила, що минулий тиждень почався, як і очікувалося, з доволі динамічного зростання курсу долара. Це сталося на фоні підвищеного попиту на валюту, зокрема і з боку населення.
«На цьому фоні у вівторок котирування на міжбанку сягали позначки 40,80 гривень за долар, а в першій половині середи курсові максимуми досягали рівня 40,89 гривень за долар. У готівковому сегменті учасники ринку робили спроби підняти вартість американського долару вище рівня 41 гривень за долар. Але вони не принесли результату», — каже банкірка.

Дізнатись актуальну інформацію про курси валют в Україні💶

Золотько наголошує, що вже починаючи з другої половини середи котирування на міжбанку почали динамічно знижуватися. Цьому сприяло як вичерпання ефекту початку місяця, так і наближення Дня Незалежності США.
Варто зазначити, що в четвер доларові платежі через вихідний у Штатах не ходили. Відтак банки та бізнес активніше продавали валюту напередодні, щоб з більшою вигодою розмістити вільні кошти у гривні.
Читайте також
«Тренд на зміцнення гривні зберігався й у четвер — до кінця дня котирування на міжбанку опустилися нижче позначки 40,50 гривень за долар, тобто фактично повернулися на рівні початку тижня. В останній торговий день минулого тижня котирування стабілізувалися в коридорі 40,50 — 40,60 гривень за долар», — уточнює Золотько.

Що буде з кусом долара

Після значного падіння котирувань на міжбанку, курс продажу долара у готівковому сегменті відійшов від психологічної позначки 41 гривень за долар. Проте несуттєво: більшу частину тижня він знаходився в діапазоні 40,90 — 41 гривень за долар.
«Цього тижня я очікую на відносно спокійну ситуацію на валютному ринку. У безготівковому сегменті котирування коливатимуться в діапазоні 40,40 — 40,90 гривень за долар. На готівковому ринку курс намагатиметься триматися позначки 41 гривень за долар», — прогнозує банкірка.
Як зазначає Золотько, на готівковому ринку не очікуються суттєві курсові коливання. Банкірка наголошує, що протягом тижня вартість долара знаходитиметься в діапазоні 40,70 — 41,20 гривень за долар.
Бажаєте знати що з курсом? Та чи буде долар дорожчати? Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто слідкує за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події.

Підписатися на розсилку💸

За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.