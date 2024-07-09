Чи буде долар по 42 гривні в середині липня — Finance.ua

Чи буде долар по 42 гривні в середині липня Сьогодні 08:03 — Валюта

Чи буде долар по 42 гривні в середині липня

Протягом минулого тижня ситуація на готівковому ринку стабілізувалася. На це вказує не надто гнучка реакція на курсові зміни на міжбанку.

Директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько зазначила, що минулий тиждень почався, як і очікувалося, з доволі динамічного зростання курсу долара. Це сталося на фоні підвищеного попиту на валюту, зокрема і з боку населення.

«На цьому фоні у вівторок котирування на міжбанку сягали позначки 40,80 гривень за долар, а в першій половині середи курсові максимуми досягали рівня 40,89 гривень за долар. У готівковому сегменті учасники ринку робили спроби підняти вартість американського долару вище рівня 41 гривень за долар. Але вони не принесли результату», — каже банкірка.

Золотько наголошує, що вже починаючи з другої половини середи котирування на міжбанку почали динамічно знижуватися. Цьому сприяло як вичерпання ефекту початку місяця, так і наближення Дня Незалежності США.

Варто зазначити, що в четвер доларові платежі через вихідний у Штатах не ходили. Відтак банки та бізнес активніше продавали валюту напередодні, щоб з більшою вигодою розмістити вільні кошти у гривні.

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«Тренд на зміцнення гривні зберігався й у четвер — до кінця дня котирування на міжбанку опустилися нижче позначки 40,50 гривень за долар, тобто фактично повернулися на рівні початку тижня. В останній торговий день минулого тижня котирування стабілізувалися в коридорі 40,50 — 40,60 гривень за долар», — уточнює Золотько.

Що буде з кусом долара

Після значного падіння котирувань на міжбанку, курс продажу долара у готівковому сегменті відійшов від психологічної позначки 41 гривень за долар. Проте несуттєво: більшу частину тижня він знаходився в діапазоні 40,90 — 41 гривень за долар.

«Цього тижня я очікую на відносно спокійну ситуацію на валютному ринку. У безготівковому сегменті котирування коливатимуться в діапазоні 40,40 — 40,90 гривень за долар. На готівковому ринку курс намагатиметься триматися позначки 41 гривень за долар», — прогнозує банкірка.

Як зазначає Золотько, на готівковому ринку не очікуються суттєві курсові коливання. Банкірка наголошує, що протягом тижня вартість долара знаходитиметься в діапазоні 40,70 — 41,20 гривень за долар.

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