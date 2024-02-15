Chrysler випустила непритаманний для неї футуристичний концепт Halcyon (фото) — Finance.ua

Chrysler випустила непритаманний для неї футуристичний концепт Halcyon (фото) Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Chrysler випустила непритаманний для неї футуристичний концепт Halcyon (фото)

Chrysler, якій наступного року виповниться 100 років, колись випускала різноманітні моделі, але зараз вона більше відома своїми мінівенами Pacifica. Але зараз компанія зробила сміливу заяву на майбутнє, представивши концепт-кар, який настільки далекий від мінівена, наскільки це взагалі можливо.

Chrysler Halcyon — це концепт високотехнологічного родстера з електричною силовою установкою і повністю автономними можливостями. І хоча автовиробник не планує запускати його у виробництво, Halcyon покликаний продемонструвати, що компанія ще жива і думає про майбутнє.

Chrysler має намір продавати лише електромобілі з 2029 року, і Halcyon слугуватиме демонстрацією того, як компанія впроваджуватиме технології майбутнього.

Halcyon поєднує в собі низку технологій материнської компанії Chrysler, Stellantis, включаючи операційну систему STLA Brain, систему допомоги водієві STLA AutoDrive та інформаційно-розважальну систему STLA SmartCockpit. Концепція Halcyon покликана об'єднати всі ці продукти разом як єдину уніфіковану систему.

Штучний інтелект відіграє важливу роль у цій концепції, так само як і доповнена реальність та зв’язок між автомобілем і довкіллям. Це містить голосових помічників зі штучним інтелектом, предиктивну навігацію та оновлення програмного забезпечення по повітрю. Chrysler Halcyon — запам’ятовуватиме звички водія на основі уподобань і може завчасно вносити зміни в такі речі, як система опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, коли він сідатиме в автомобіль.

Також є купа візуальних та аудіо функцій, які допоможуть створити дзен-середовище. А в повністю автономному режимі кермо і педалі відкидаються, щоб мати змогу зручніше розташувати сидіння.

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Представники Chrysler визнали, що компанія все ще має над чим працювати, перш ніж зможе запропонувати повну автономію своїм клієнтам. «Функціональність автономного водіння, очевидно, досить розвинена на рівнях 2 і 2 плюс. Коли ми переходимо до 3-го і 4-го рівнів, нам ще потрібно виконати певну роботу над розробкою, щоб водій міг повністю відключити руки й очі й при цьому відповідати вимогам безпеки, яким ми повинні відповідати».

Серед інших футуристичних і неперевірених функцій — технологія динамічної бездротової передачі енергії (Dynamic Wireless Power Transfer, DWPT) для бездротової підзарядки автомобіля під час руху, що забезпечує необмежений радіус дії. Ідея в тому, що під час руху по дорогах з індуктивною зарядкою, якщо таку вдасться знайти, Halcyon буде заряджатися. Chrysler заявляє, що концепт оснащено 800-вольтовою літій-сірчаною батареєю, яка, за оцінками компанії, має на 60 відсотків менший вуглецевий слід, ніж інші батареї для електромобілів.

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