У Канаді припинили виробництво знаменитого Chrysler 300 — Finance.ua
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У Канаді припинили виробництво знаменитого Chrysler 300

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У Канаді припинили виробництво знаменитого Chrysler 300
У Канаді припинили виробництво знаменитого Chrysler 300
У Канаді припинили виробництво знаменитого Chrysler 300. Останній седан зійшов з конвеєра підприємства в Онтаріо. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis, передає «Фокус».
Останньою стала модель прощальної серії Chrysler 300C. Випущено всього 2200 таких задньопривідних седанів вартістю від $55 000.
Усі Chrysler 300C оснащені 6,4-літровим 485-сильним V8 Hemi і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає 4,3 с, а максимальна швидкість становить 257 км/год.
Майбутнє Chrysler 300C було визначено наперед, адже це модель-довгожитель. Нинішнє її покоління представили ще 2011 року. Наступник «трьохсотого» якщо і з’явиться, то стане електромобілем, адже Chrysler планує відмовитися від двигунів внутрішнього згоряння.
Chrysler 300 — найзнаменитіша модель американської марки. Перше її покоління з’явилося в 1955 році й отримало 300-сильний V8 Hemi. Саме потужність мотора дала назву авто.
Довгий час Chrysler 300 був найпотужнішим авто зі США. Він домінував у перегонах NASCAR, а 1958 року 375-сильний Chrysler 300D встановив рекорд швидкості для серійних авто — 251 км/год. Поступово потужність «трьохсотого» довели до 405−425 к. с.
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