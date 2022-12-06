Чорногорія виділяє 11% від власного оборонного бюджету на підтримку України — Finance.ua

Чорногорія виділяє 11% від власного оборонного бюджету на підтримку України Сьогодні 20:39 — Казна та Політика

Чорногорія виділяє 11% від власного оборонного бюджету на підтримку України

Уряд Чорногорії поставляє Україні військову допомогу в розмірі 11% від власного оборонного бюджету країни.

Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду балканської країни з нагоди підписання з Києвом декларації про євроатлантичну перспективу України.

«Уряд Чорногорії демонструє чітку рішучість підтримувати оборону українців разом зі своїми союзниками, як шляхом пожертвування 11% фондів з власного військового бюджету, так і шляхом прийняття тисяч біженців», — зазначається в документі.

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При цьому зауважується, що підписання спільної з Україною декларації є ще одним підтвердженням підтримки України в її зусиллях стати членом НАТО.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович в понеділок підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

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Укрінформ За матеріалами:

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