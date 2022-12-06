Чорногорія виділяє 11% від власного оборонного бюджету на підтримку України — Finance.ua
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Чорногорія виділяє 11% від власного оборонного бюджету на підтримку України

Казна та Політика
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Чорногорія виділяє 11% від власного оборонного бюджету на підтримку України
Чорногорія виділяє 11% від власного оборонного бюджету на підтримку України
Уряд Чорногорії поставляє Україні військову допомогу в розмірі 11% від власного оборонного бюджету країни.
Про це йдеться в офіційному повідомленні уряду балканської країни з нагоди підписання з Києвом декларації про євроатлантичну перспективу України.
«Уряд Чорногорії демонструє чітку рішучість підтримувати оборону українців разом зі своїми союзниками, як шляхом пожертвування 11% фондів з власного військового бюджету, так і шляхом прийняття тисяч біженців», — зазначається в документі.
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При цьому зауважується, що підписання спільної з Україною декларації є ще одним підтвердженням підтримки України в її зусиллях стати членом НАТО.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович в понеділок підписали Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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