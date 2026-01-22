Чому в Україні дорожчає пальне: головні фактори Сьогодні 20:01

Людина заправляє автівку бензином на фоні новин про подорожчання пального

Заяви урядовців про обмежені запаси пального та зростання цін у січні викликали побоювання щодо можливої кризи на ринку. Втім, експерти запевняють, що дефіциту немає. Із посиланням на статтю Finance.ua розповідаємо про причини подорожчання пального в Україні.

Контекст: заяви влади та реакція ринку

Нещодавно перший віцепрем’єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що запасів пального в Україні вистачить приблизно на 20 днів, а ціни можуть зрости. На тлі холодного січня 2026 року та постійних обстрілів з боку рф ці слова багато хто сприйняв як сигнал про можливу кризу.

Паралельно ринок уже відреагував підвищенням цін. У період з 5 до 20 січня пальне подорожчало на 0,5−1,15 гривні за літр. Зокрема, бензин А-92 зріс з 56,60 до 57,74 гривні за літр, дизельне пальне — з 58,30 до 59,19 гривні, автогаз — приблизно на 0,6 гривні за літр.

Розберімося, які фактори призвели до подорожчання пального.

Причина 1. Зовнішні ціни на нафту і пальне

Директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн зазначає, що дефіциту пального в Україні немає і його обсягів більш ніж достатньо. За його словами, лише у грудні в Україну імпортували понад 800 тис. тонн дизельного пального — це рекорд за всю 30-річну історію спостережень і значно більше за середньомісячне споживання.

Водночас світові ціни на нафту напередодні зросли приблизно на 10%. Дизельне пальне на глобальних ринках, зокрема в Європі, подорожчало на 60 доларів за тонну, що автоматично додає близько 2,5 гривні до ціни літра в Україні.

Причина 2. Девальвація гривні

Ще одним чинником зростання цін стала девальвація національної валюти. За останній період курс долара до гривні зріс у середньому на 1 гривню, євро — дещо менше. У поєднанні зі зростанням світових котирувань це сформувало підвищення закупівельних цін на пальне приблизно на 3 гривні.

Причина 3. Підвищення акцизів

Додатковий тиск на ціни створив третій етап підвищення акцизів, який стартував з 1 січня 2026 року. Поетапне зростання цього податку Верховна Рада ухвалила ще 18 липня 2024 року, передбачивши підвищення ставок щороку до 1 січня 2028-го.

У результаті акциз на бензин має зрости до 359 євро, на дизельне пальне — до 330 євро, на автогаз — до 70 євро за тонну.

