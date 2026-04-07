Чому позначати валізи при перельотах стрічкою може бути небезпечно

Багато мандрівників користуються лайфхаком, який передбачає позначати свої валізи стрічкою. Довго це вважалося зручним.
Проте експерти попереджають: він може створити більше проблем, ніж користі, пише 24tv.ua.
Популярний тікток-акаунт @roamight_esim, присвячений подорожам, закликав туристів відмовитися від цієї практики.

Чому так

Стрічки можуть становити реальну небезпеку для вашого багажу. Зокрема, працівник багажної служби розповів, що такі прикраси легко зачіпаються за автоматизоване обладнання в аеропортах.
У результаті валіза може:
  • затриматися в системі сортування,
  • пошкодитися,
  • загубитися.

Що радять

Обирайте бирки яскравих кольорів або з оригінальним дизайном — це допоможе швидко знайти валізу серед інших. Важливо також звертати увагу на міцність матеріалів: шкіра, силікон або армований пластик краще витримують умови подорожей, — зазначають експерти.
Читайте також
Окрему увагу радять приділяти кріпленням — вони мають бути надійними, аби бирка не загубилася під час транспортування. Деякі моделі навіть оснащені замками для додаткової без
Користувачі Reddit діляться власними варіантами:
  • хтось обмотує ручку валізи яскравою тканиною,
  • інші малюють помітні символи маркером,
  • або ж обирають валізи з незвичайними принтами.
Експерти ж наголошують: головне — обирати спосіб, який не завадить роботі багажних систем і водночас дозволить легко впізнати свої речі.
Також за темою
Також за темою
