Чому Porsche не продаватиме своїх найдоступніші моделі у Євросоюзі — Finance.ua

Чому Porsche не продаватиме своїх найдоступніші моделі у Євросоюзі
Спорткари Porsche 718 Boxster та Cayman не відповідають новим стандартам Євросоюзу. Продажі відновляться після дебюту нового покоління моделей.
Про це повідомив речник Porsche Олівер Хільгер у коментарі сайту Motor1.
За його словами, причина передчасної відмови від моделей — директива ЄС ECE R 155, яка встановлює суворіші правила кібербезпеки для автомобілів. Вона набуває чинності з 1 липня.
Оскільки Porsche Boxster та Cayman нинішнього покоління дебютували ще в 2016 році, то вони не відповідають новим стандартам.
До речі, з цієї ж причини в ЄС припиняють продажі бензинового Porsche Macan.
Зазначається, що розробка оновлення для Porsche 718 Cayman і Boxster є нерентабельною, адже потрібно внести суттєві зміни в конструкцію, а життєвий цикл моделей уже завершується. Як відомо, це найдоступніші сучасні Porsche.
Невдовзі дебютує повністю нове покоління Porsche Boxster і Cayman, які будуть електричними. Вони, звісно, ж відповідатимуть усім сучасним стандартам.
Бензинові спорткари Porsche Cayman продовжать випускати певний час та пропонуватимуть за межами Євросоюзу.
Крім того, в ЄС зробили виняток для Porsche Cayman GT4 RS та Boxster RS Spyder: дозволили розпродати їх, адже це не масовий продукт, а лімітовані дрібносерійні версії.
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