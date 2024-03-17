На початку літа презентують суперкар Porsche 911 у гібридній версії — Finance.ua

На початку літа презентують суперкар Porsche 911 у гібридній версії 17.03.2024, 00:30 — Технології&Авто

На початку літа презентують суперкар Porsche 911 у гібридній версії

Напередодні щорічної прес-конференції Porsche німецький автовиробник підтвердив, що оновлений суперкар Porsche 911 відсвяткує свій дебют на початку літа і матиме гібридний варіант.

«Ми знову впроваджуємо нові технології в серійні моделі, які ми взяли зі світу автоспорту», — зауважив генеральний директор Porsche Олівер Блуме.

У своєму річному звіті за 2023 рік Porsche зазначає, що кожне покоління 911 досягає нових віх у технології силової установки, наводячи приклади появи на машинах турбокомпресора, системи повного приводу, мотору водяного охолодження та роботизованої трансмісії з подвійним зчепленням PDK.

У компанії додають, що «наступний великий крок» тепер пов’язаний з гібридними технологіями. Відомо, що нова система походить від автоспорту, тому скоріш за все 911 не стане плагін-гібридом.

«Електричні спортивні автомобілі є явним пріоритетом у майбутньому, але ми продовжуватимемо пропонувати автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння та гібридні версії протягом усього періоду трансформації», — сказав Блуме.

Autogeek За матеріалами:

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