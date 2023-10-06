Чому половина айтівців отримає відмову на перших етапах відбору — Finance.ua

Чому половина айтівців отримає відмову на перших етапах відбору Сьогодні 11:03 — Особисті фінанси

Чому половина айтівців отримає відмову на перших етапах відбору

За результатами, у середньому 1−3 розробників, які самостійно відгукнулися на вакансію, потрапляють на співбесіду. Про це свідчить внутрішній аналіз команди IT-рекрутингової агенції ITExpert , яка оцінила результати за 25 вакансіями та понад 500 відгуками айтівців.

Чому так?

Війна, глобальна криза і розмови про те, чи «здувається IT-бульбашка», впливають на тренди наймання. Навіть досвідчені кандидати відгукуються на платформах для пошуку роботи, тоді як кілька років тому їх активно переманювали рекрутери. Інколи розробники могли отримувати до сотні повідомлень з пропозицією роботи на день.

Однак і зараз не всі IT-вакансії можна легко закрити лише за відгуками айтівців. Цьому є декілька причин:

Невідповідність вимогам вакансії. За інформацією Djinni, деякі кандидати відгукуються на сотні пропозицій — рекордсменом став PM, який за три місяці 604 рази подавався на вакансії. Це прямо впливає на те, чи справді вони відповідають вимогам позиції.

Складні та специфічні позиції. На деяких вакансіях необхідним є специфічний доменний досвід чи рідкісні технології. За замовчуванням такі позиції майже неможливо закрити лише розміщеннями вакансій на job board — фахівців потрібно переманювати з інших компаній.

Розбалансований ринок новачків — кандидатів значно більше за пропозиції для них. Деякі IT-курси рекомендують відгукуватися на будь-яку більш-менш релевантну пропозицію (навіть, якщо це позиція Senior, а ви — Junior без досвіду).

Команда ITExpert проаналізувала 25 складних синіорних вакансій та 537 відгуків за ними на Djinni. Вони оцінили, наскільки відгуки активних кандидатів конвертуються у запрошення на співбесіди. Серед списку були, зокрема, Python Backend Developer з необхідним досвідом самостійного збору вимог у бізнесу та QA Manager з доменною експертизою у трейдингу (бажано у форекс).

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За результатами дослідження , у середньому з 22 розробників лише троє потрапляють на технічну/менеджерську співбесіду. Інші відсіюються через невідповідність вакансії. Для програмістів та інших технічних вакансій конверсія у співбесіду становить 14%, а для non-tech вакансій в IT (Manager, Data Analyst, Designer тощо) — 8%. За деякими особливо складними вакансіями на джоббордах кількість відгуків складала нуль.

Усі відгуки були розділені на три групи:

«Максимально релевантний кандидат» (найбільш ймовірно буде запрошення на співбесіду з менеджером проєкту). Для таких кандидатів рекрутер проводить стандартний процес скринінгу та аналізу досвіду, ознайомлює фахівця з інформацією про компанію, запрошує на інтерв'ю тощо.

«Потребують додаткового скринінгу». Такі спеціалісти проходять стандартний процес + рекрутер проводить глибший/додатковий скринінг досвіду під час письмової комунікації чи дзвінка. Це актуально, наприклад, якщо резюме розписано без деталей або потрібно поставити специфічні запитання по особливостям нової ролі.

«Очевидно не підходять на вакансію». Найбільш ймовірно такі кандидати отримують відмову: це ситуації, коли, наприклад, Junior QA відгукується на Senior DevOps Engineer позицію (буває і таке).

Виявилося, що лише 7−12% кандидатів — такі, яких можна майже одразу кликати на співбесіду до менеджера, у до 35% потрібно доуточнити необхідний технічний чи доменний досвід під час глибшого скринінгу. Загалом понад половина відгуків — відмова на перших етапах відбору.

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