Чому половина айтівців отримає відмову на перших етапах відбору — Finance.ua

Чому половина айтівців отримає відмову на перших етапах відбору
За результатами, у середньому 1−3 розробників, які самостійно відгукнулися на вакансію, потрапляють на співбесіду. Про це свідчить внутрішній аналіз команди IT-рекрутингової агенції ITExpert, яка оцінила результати за 25 вакансіями та понад 500 відгуками айтівців.
Чому так?
Війна, глобальна криза і розмови про те, чи «здувається IT-бульбашка», впливають на тренди наймання. Навіть досвідчені кандидати відгукуються на платформах для пошуку роботи, тоді як кілька років тому їх активно переманювали рекрутери. Інколи розробники могли отримувати до сотні повідомлень з пропозицією роботи на день.
Однак і зараз не всі IT-вакансії можна легко закрити лише за відгуками айтівців. Цьому є декілька причин:
- Невідповідність вимогам вакансії. За інформацією Djinni, деякі кандидати відгукуються на сотні пропозицій — рекордсменом став PM, який за три місяці 604 рази подавався на вакансії. Це прямо впливає на те, чи справді вони відповідають вимогам позиції.
- Складні та специфічні позиції. На деяких вакансіях необхідним є специфічний доменний досвід чи рідкісні технології. За замовчуванням такі позиції майже неможливо закрити лише розміщеннями вакансій на job board — фахівців потрібно переманювати з інших компаній.
- Розбалансований ринок новачків — кандидатів значно більше за пропозиції для них. Деякі IT-курси рекомендують відгукуватися на будь-яку більш-менш релевантну пропозицію (навіть, якщо це позиція Senior, а ви — Junior без досвіду).
Команда ITExpert проаналізувала 25 складних синіорних вакансій та 537 відгуків за ними на Djinni. Вони оцінили, наскільки відгуки активних кандидатів конвертуються у запрошення на співбесіди. Серед списку були, зокрема, Python Backend Developer з необхідним досвідом самостійного збору вимог у бізнесу та QA Manager з доменною експертизою у трейдингу (бажано у форекс).
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За результатами дослідження, у середньому з 22 розробників лише троє потрапляють на технічну/менеджерську співбесіду. Інші відсіюються через невідповідність вакансії. Для програмістів та інших технічних вакансій конверсія у співбесіду становить 14%, а для non-tech вакансій в IT (Manager, Data Analyst, Designer тощо) — 8%. За деякими особливо складними вакансіями на джоббордах кількість відгуків складала нуль.
Усі відгуки були розділені на три групи:
- «Максимально релевантний кандидат» (найбільш ймовірно буде запрошення на співбесіду з менеджером проєкту). Для таких кандидатів рекрутер проводить стандартний процес скринінгу та аналізу досвіду, ознайомлює фахівця з інформацією про компанію, запрошує на інтерв'ю тощо.
- «Потребують додаткового скринінгу». Такі спеціалісти проходять стандартний процес + рекрутер проводить глибший/додатковий скринінг досвіду під час письмової комунікації чи дзвінка. Це актуально, наприклад, якщо резюме розписано без деталей або потрібно поставити специфічні запитання по особливостям нової ролі.
- «Очевидно не підходять на вакансію». Найбільш ймовірно такі кандидати отримують відмову: це ситуації, коли, наприклад, Junior QA відгукується на Senior DevOps Engineer позицію (буває і таке).
Виявилося, що лише 7−12% кандидатів — такі, яких можна майже одразу кликати на співбесіду до менеджера, у до 35% потрібно доуточнити необхідний технічний чи доменний досвід під час глибшого скринінгу. Загалом понад половина відгуків — відмова на перших етапах відбору.
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