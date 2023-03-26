Чому iPhone такий дорогий — Finance.ua

Чому iPhone такий дорогий Сьогодні 06:07 — Особисті фінанси

Чому iPhone такий дорогий

Найпростіша відповідь на питання про високу ціну на iPhone у тому, що він коштує стільки, скільки за нього готові платити.

Основний ринок, де iPhone продається найбільше, це США — 43%. Далі йде Європа з 24%, Китай — 19% і Японія — 6,6%. Тобто iPhone переважно купують жителі багатих країн, для яких заплатити 1000 доларів за смартфон — це зовсім не дорого.

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Насправді iPhone ніколи і не мав бути дешевим. Apple взагалі не робить нічого дешевого, стратегія компанії полягає в тому, щоб бути лідером у технологіях та надавати користувачам максимально можливу якість.

Ще одна важлива деталь у тому, щоб iPhone постійно оновлювався. І програмне забезпечення, і дизайн, і процесор та багато іншого розробляється самою компанією. Це коштує дуже дорого, і, звісно, впливає на собівартість кожного iPhone.

Щороку на дослідження та розробку витрачаються величезні гроші та ці цифри постійно зростають.

Стратегія iPhone полягає в тому, що він конкурує сам із собою. Кожен новий iPhone має бути кращим, ніж попередній, і не на словах, а відчутно краще. Тому на розробку нових технологій і витрачаються мільярди доларів.

У 2022 році Apple інвестувала в дослідження та розробки рекордні 26,3 мільярда доларів.

Експерти ринку вважають, що частка наукових розробок у собівартості айфона становить не менше 25%.

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