Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus — Finance.ua

Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus Сьогодні 20:11 — Технології&Авто

Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus

Компанія Apple показала iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. Це повністю ті самі телефони, в тому ж дизайні і з тими ж характеристиками, але тепер і в жовтому.

При цьому лінійка Pro залишилась без оновлення залишилась у старих кольорах і залишилась без оновлення. Повна лінійка кольорів iPhone 14 та iPhone 14 Plus зараз виглядає так.

На додачу — можна взяти також і жовтий чохол.

Передзамовлення — з 10 березня, придбати можна з 14 березня.

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