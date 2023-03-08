Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus

Технології&Авто
71
Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus
Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus
Компанія Apple показала iPhone 14 та iPhone 14 Plus у жовтому кольорі. Це повністю ті самі телефони, в тому ж дизайні і з тими ж характеристиками, але тепер і в жовтому.
При цьому лінійка Pro залишилась без оновлення залишилась у старих кольорах і залишилась без оновлення. Повна лінійка кольорів iPhone 14 та iPhone 14 Plus зараз виглядає так.
Apple представила жовті iPhone 14/14 Plus
На додачу — можна взяти також і жовтий чохол.
Передзамовлення — з 10 березня, придбати можна з 14 березня.
За матеріалами:
Ain.Ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.