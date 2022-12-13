Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за газ – роз’яснення «Нафтогазу» — Finance.ua

Чому деяким українцям приходять «космічні» платіжки за газ – роз’яснення «Нафтогазу» Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» роз’яснила клієнтам, чому передані ними показники лічильників не вносяться до системи та споживачам доводиться платити вдвічі більше.

«За минулий місяць передала показання лічильника, вони не подивилися, передали свої показання, тепер треба платити вдвічі більше», — поскаржилася клієнтка.

У «Нафтогазі» роз’яснили, що сформували суму до сплати на основі даних про споживання, які вніс облгаз до інформаційної системи ВДТСУ (операційна платформа оператора газотранспортної системи).

«Дані на платформу зі свого боку завантажує оператор ГРМ (облгаз). З питаннями щодо коректності обсягів споживання слід звертатися саме до оператора ГРМ», — повідомили компанії.

Довідка Finance.ua:

споживач, який помилково переплатив за газ, має право на повернення коштів. Як повідомляють експерти ГазПравди: «У разі переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок споживача на його письмову вимогу протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги»;

в Україні спростили зміну постачальника для споживача, що не є побутовим, на період дії воєнного стану;

«Нафтогаз» на час воєнного стану та 6 місяців після його завершення постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

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