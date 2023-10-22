Чому деяким українцям доводиться платити більше за газ: у «Нафтогазі» дали відповідь — Finance.ua
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Чому деяким українцям доводиться платити більше за газ: у «Нафтогазі» дали відповідь

Особисті фінанси
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Чому деяким українцям доводиться платити більше за газ: у «Нафтогазі» дали відповідь
Чому деяким українцям доводиться платити більше за газ: у «Нафтогазі» дали відповідь
В Україні деякі споживачі платять за доставку газу більше, ніж могли б. Справа в тому, що розрахунок суми до оплати за доставку проводиться на основі даних від облгазу, які йому зобов’язані передавати споживачі.
Якщо інформація про обсяги спожитого газу не надходить — облгаз самостійно підводить розрахунки, пояснюють у НАК «Нафтогаз України».
У компанії зазначають: у разі, якщо показання лічильника не були передані або ж передані не в обов’язковий термін, розрахунок суми до оплати за постачання газу здійснюється розрахунковим способом, тобто обсяги спожитого газу визначаються на основі місячного обсягу споживання за аналогічний період минулого року. Отже, цифри відрізняються від фактичних, пояснюється компанією.
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При цьому кожен споживач може самостійно розрахувати вартість доставки газу. Для цього обсяг споживання блакитного палива минулого року потрібно помножити на тариф на розподіл газу. Отриману суму слід поділити на 12 та вийде розмір щомісячного платежу.
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За матеріалами:
Обозреватель
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