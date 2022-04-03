Чому банки не рекомендують подорожувати із валютою — Finance.ua

Чому банки не рекомендують подорожувати із валютою

Вчора 19:01 — Валюта

Під час війни безпечніше не мати із собою готівкових грошей.

Про це розповіли банкіри під час круглого столу «Фінансове життя українців за кордоном: нова реальність», проведеного «Фінансовим клубом».

«Якщо людина вивозить велику суму валюти за кордон, до неї можуть також виникнути питання вже в іноземному банку, доведеться пояснювати, звідки в тебе ті гроші. Фінмон працює і там, тому дійсно краще покласти ці гроші на рахунок в українському банку. Можливо, навіть в тому самому, де ви їх знімали. А потім вже перевести на картку», — каже директор департаменту відкритих ринків Національного банку Олексій Лупін.

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Його підтримують банкіри. «Простіше покласти гроші та виїхати з карткою, ніж на кордоні розповідати, звідки в тебе така сума. І готівка у великих обсягах — це небезпечно. Багато несподіванок вас можуть спіткати на шляху до кордону. Навіть картки варто ховати. Якщо в людини є смартфон, то найкращий кейс — це токенізувати картку і прив’язати її до Apple Pay чи Google Pay і надалі користуватися смартфоном», — розповів радник заступника голови правління з роздрібного бізнесу ПУМБ Дмитро Коваль.

Способів переведення коштів за кордон існує набагато більше, але основних два — картки і готівка.

По готівці існують вимоги декларування коштів:

до 10 тис. євро на одну особу не треба декларувати, вище — треба.

«І банки в Україні з цим допомагають клієнтам», — каже заступник голови правління ТАСкомбанку Артур Муравицький.

Він каже, що більшість клієнтів мислять наступним чином: мені потрібна готівкова іноземна валюта, щоб її покласти на картку і за кордоном розраховуватися. «Цього не потрібно робити. Ми рекомендуємо кошти в гривні класти на свої картки і далі цими грошима користуватися вільно, тому що конвертація відбувається без проблем при розрахунках — на рівні платіжних систем. Курс обміну кращий, ніж люди міняють на чорному ринку України, тому що банки офіційно валюту не продають. І клієнти мають абсолютні переваги, які вони можуть отримати, користуючись картками», — сказав банкір.

За його словами, зараз немає системних скарг клієнтів на розрахунки або зняття коштів з гривневих карток за кордоном. «Наша рекомендація клієнтам — не хвилюватися і використовувати гривневі картки», — запевнив Артур Муравицький.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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