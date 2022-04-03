Ховав гроші в обшивці авто: іноземець намагався вивезти з України пів мільйона доларів — Finance.ua

Ховав гроші в обшивці авто: іноземець намагався вивезти з України пів мільйона доларів

Вчора 16:49 — Кримінал

Громадянин Туреччини намагався незаконно вивезти з України понад пів мільйона доларів. Ці гроші вилучено і буде направлено до державного бюджету на потреби Збройних сил України.

Йдеться про $542 000 (15,9 млн грн), повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Затримання провели співробітники теруправління ДБР Миколаєва разом із прикордонниками.

Турок намагався вивезти гроші через пункт пропуску «Орлівка» на Одещині. Більш ніж пів мільйона доларів готівкою він сховав під сидінням та у внутрішній обшивці авто.

«У межах розпочатого кримінального провадження працівники ДБР проводять слідчі дії. Перевіряють походження коштів і вживають заходів щодо їхнього арешту з подальшою передачею на потреби армії», — повідомили у ГБР.

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