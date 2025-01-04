Чого чекати від курсу Bitcoin у 2025 році — Finance.ua

Чого чекати від курсу Bitcoin у 2025 році Сьогодні 22:14 — Криптовалюта

Чого чекати від курсу Bitcoin у 2025 році

Криптовалютний ринок завершив 2024 рік стрімким зростанням курсу Bitcoin, який у грудні досяг історичного максимуму — 108 тис. доларів. Експерти передбачають, що у 2025 році криптовалюта втримає висхідну тенденцію, проте ситуація залежить від одного важливого чинника.

Про це розповів у коментарі виданню Новини. Live доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чинники зростання курсу

Протягом більшої частини 2024 року курс Bitcoin залишався стабільним у межах 65 тис. -70 тис. доларів.

Але з листопада почався період різкого злету: ціна змінилася на 50% у бік дорожчання.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США стала каталізатором різкого підйому.

Як зазначають експерти, Трамп відомий своєю прихильністю до криптовалют і розглядає можливість зробити Bitcoin стратегічним резервним активом США.

У разі позитивного рішення BTC здатен подорожчати на 400%, згідно прогнозу генерального директора Galaxy Digital Майка Новограца.

«Перемога Дональда Трампа на виборах призвела до того, що BTC пішов вверх, бо Трамп досить позитивно ставиться до криптовалют. Він вважає, що це майбутнє Сполучених Штатів і що борг США треба переводити в цифрову валюту. Скоріше за все, після інаугурації курс піде вгору, адже в уряді також буде хтось із криптовалютних фахівців», — констатував Олексій Плотніков.

Чи варто переводити кошти у цифрові активи

Водночас експерт не радить українцям переходити на віртуальні активи замість паперових грошей.

Навіть посилення фінансового моніторингу зі сторони банків у 2025 році не є причиною входити в нестабільний ринок криптовалют, оскільки він ризиковий не менше, ніж прибутковий.

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Плюс далеко не у всіх громадян є вільні кошти для інвестування в біткоїн.

Ті люди, хто давно працюють з цифровими активами, продовжать цим займатися у 2025 році. Не виключено, що зможуть чимало заробити на різниці курсів у перспективі.

А новачкам не варто починати з інвестицій у флагман, бо існує великий ризик втратити весь надлишковий капітал.

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