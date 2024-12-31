ПАРТНЕРСЬКА Розшифровка бичих та ведмежих рухів на крипторинку — 5 криптовалют для стабільної підтримки портфеля Сьогодні 14:10 — Криптовалюта

Розшифровка бичих та ведмежих рухів на крипторинку — 5 криптовалют для стабільної підтримки портфеля

У швидкоплинному світі криптовалют, рухи на ринку можуть бути заплутаними. Знання того, коли ринок піде вгору або вниз, є важливим. Ця стаття розглядає ознаки ринкових трендів та представляє п’ять надійних криптовалют, які можуть забезпечити стабільну підтримку портфеля, незалежно від напрямку ринку.

DOGEN сильно росте: найпотужніший мем-токен, який домінує на крипторинку

Doge, Shib і Floki залишаться позаду, коли на сцену вийде справжній альфа-токен. Знайомтесь з DOGEN — найагресивнішим та найбільш бичим мем-токеном, який коли-небудь з’являвся на ринку. Лише найсильніші та найсміливіші холдери зможуть його приборкати. Великі м’язи та сталеві яйця — це DOGEN.

Лягушки відступають — DOGEN покаже, хто тут головний! Заряджений з першого дня, DOGEN готовий вибухнути з очікуваним зростанням на 700% у найближчі місяці. Цей криптотокен на базі Solana готовий дарувати безумні, тисячократні прибутки!

У DOGEN є дещо особливе для своїх відданих прихильників — аірдроп! Хочете долучитися? Все, що вам потрібно, це проявити свої соціальні сили, захопити токени на пресейлі та почати набирати армію DOGEN за допомогою вашого реферального коду. За кожного нового учасника ви отримаєте смачні 20% від золотих балів з їхніх покупок токенів.

І це ще не все. Ігри з рефералами у DOGEN — жорсткі! Ви будете заробляти 7% з кожної покупки токенів, яку зроблять ваші прямі реферали (1-й рівень). І буде ще солодше — чим більше братів ви приведете, тим більше рівнів відкриєте, накопичуючи прибуток, як справжній босс.

Сезон альткойнів на горизонті, і тримачі DOGEN будуть лідерами цього руху.

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Solana (SOL): високошвидкісна платформа для децентралізованих додатків

Solana — це блокчейн-платформа, розроблена для масштабованості та швидкості, яка пропонує основу для децентралізованих додатків, конкуруючи з такими платформами, як Ethereum і Cardano. Її архітектура дозволяє швидше проводити транзакції та гнучко розвивати проекти, використовуючи кілька мов програмування. SOL, нативна криптовалюта Solana, є центральним елементом екосистеми, допомагаючи здійснювати транзакції, запускати кастомні програми та винагороджувати учасників мережі. Монета підтримує цінність, забезпечуючи роботу мережі Solana та доступ до безлічі проектів. На відміну від деяких платформ, Solana уникає шардінгу та рішень другого рівня, намагаючись залучити розробників і інвесторів своєю високопродуктивною мережею, здатною підтримувати активні продукти та послуги. В поточному ринковому циклі технологія Solana продовжує привертати увагу завдяки своїй масштабованості та ефективності.

Ethereum (ETH): провідний Proof-of-Stake блокчейн з зростаючим потенціалом

Ethereum — це блокчейн на основі Proof-of-Stake, відомий своїми смарт-контрактами та широким спектром децентралізованих додатків. Він підтримує децентралізовані фінанси і використовує рішення другого рівня, такі як Arbitrum і Polygon, для підвищення ефективності транзакцій. Ethereum ввів токени ERC-20, які використовуються в різних додатках, але для транзакцій все ще потрібен ETH для оплати комісій. З моменту свого запуску в 2015 році, Ethereum еволюціонував, перейшовши на Proof-of-Stake з об’єднанням (Merge) у 2022 році. Майбутній етап шардингу має на меті поліпшити масштабованість і знизити витрати. Ефір (ETH) продовжує залишатися центральною валютою, що забезпечує транзакції та винагороджує учасників стекингу. На основі історичних цінових рухів і циклів халвінгу BTC, прогнози цін для Ethereum передбачають потенційний ріст. Ці розробки можуть зробити Ethereum привабливим у поточному ринковому циклі.

Bitcoin (BTC): піонер криптовалют і його потенціал сьогодні

Bitcoin (BTC) — це перша криптовалюта, створена Сатоші Накамото для здійснення електронних грошових переказів без участі центральних органів. Він працює на технології блокчейн, яка є розподіленим реєстром між вузлами мережі, усуваючи посередників, таких як банки. Транзакції перевіряються за допомогою майнінгу, де майнери розв’язують складні задачі для їх підтвердження і отримують біткойни. Кількість обігу обмежена 21 мільйоном біткойнів. Кожні чотири роки відбувається «халвінг», який знижує винагороди майнерів вдвічі, що впливає на прибутковість майнінгу. Децентралізована природа біткойна та обмежене постачання сприяють його потенціалу. У поточному ринковому циклі Bitcoin продовжує привертати увагу як цифровий актив з унікальними характеристиками.

XRP: швидка і дешево коштуюча криптовалюта для глобальних транзакцій

XRP — це криптовалюта, яка працює на XRP Ledger. Вона призначена для швидких, дешевих і відкритих транзакцій. XRP дозволяє здійснювати безбар’єрні перекази, що захищені від цензури та підробок. Вона не залежить від центральних органів, що робить транзакції безпечними і незворотними. XRP була створена Джедом Маккалебом, Артуром Бритто та Девідом Шварцем, які запустили її з пропозицією в 100 мільярдів токенів. Ripple отримала 80 мільярдів XRP для поліпшення ліквідності мережі та підтримки екосистеми. Ripple використовує XRP для швидких і ефективних переказів між різними валютами. У поточному ринковому циклі технологія XRP та її потенціал для глобальних платежів можуть зробити цю криптовалюту цікавим варіантом.

Висновок

SOL, ETH, BTC і XRP пропонують стабільну підтримку, але їхній короткостроковий потенціал обмежений. DOGEN, створений для тих, хто шукає найкраще, втілює розкіш і успіх. З прогнозованим зростанням на 700% до кінця пресейла і можливістю тисячократних прибутків, DOGEN йде слідами успішних токенів, таких як BONK, WIF і Popcat, створюючи спільноту лідерів з реальними вигодами для ранніх учасників.

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