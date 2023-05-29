Чого чекати від фондових ринків: Invest Talk Summit — Finance.ua

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Чого чекати від фондових ринків: Invest Talk Summit

Фондовий ринок
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Чого чекати від фондових ринків: Invest Talk Summit
Чого чекати від фондових ринків: Invest Talk Summit
У довгостроковій перспективі з ринками все буде чудово, вони зростатимуть, адже зростання ринку акцій — це відображення того, що відбувається з людством — воно розвивається та створює вартість, переконаний директор Академії «Делойт» та викладач Единбурзької бізнес-школи Іван Компан.
Про закордонні фондові ринки він розповів під час Invest Talk Summit, який відбувся 27 травня в Києві.
Складніше, за словами Компана, спрогнозувати, що відбуватиметься з ринком у короткостроковій перспективі.
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Головний гравець ринку — ФРС. Її боротьба з інфляцією — головний чинник. ФРС уже 10 разів підвищувала ставку, додали 500 базисних пунктів, щоб ставка ФРС стала вищою за інфляцію. Головне питання — коли почнеться зниження ставки.
«Ринок очікує підвищення ставки ще на 25 базисних пунктів уже на черговому засіданні ФРС в червні. Потім у листопаді очікується зниження. Якщо це відбудеться, це буде найкоротший розворот в історії, який зробила ФРС. Водночас сама ФРС каже, що не збирається розвертатися і триматиме ставку високою», — зазначив Компан.
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Окрім того, після початку банківської кризи в США в американських банках спостерігається відтік депозитів.
Чого чекати від фондових ринків: Invest Talk Summit
І наявність цієї проблеми в банківському секторі призводить до зміни ландшафту з точки зору кредитування. Стандарти кредитування стають жорсткішими, а коли вони стають жорсткішими, економіка не розвивається.
Настрої останнього звіту SLOOS (для звіту опитуються кредитні офіцери високого рівня, що вони думають про ринок кредитування. - Ред.) були досить песимістичні.
Не додає оптимізму і LEI Index — його зниження триває вже 13 місяців поспіль.
Чого чекати від фондових ринків: Invest Talk Summit
Як один із факторів він вказує на те, що рецесія можлива в наступні 12 місяців.

Що впливатиме на глобальну економіку та ринки

«Ми бачимо, що світ змінюється. Він змінюється з точки зору політичних процесів, які впливають на економічні процеси. Бачимо, що пропозиція стає менш еластичною. Як світ важко переходить до нових джерел енергії. На мою думку, ми, на жаль, підійшли до кінця епохи глобалізації, яка дала світу дуже багато. Не думаю, що це матиме гарні наслідки для людства.
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Окрім того, не відомо, що буде з інфляцією. Є сумніви у здатності ФРС знизити інфляцію. Також свою роль гратимуть банківська криза та геополітика. Усе це впливатиме на ринки. Тому в тих умовах, які я бачу, мій прогноз песимістичний, а не оптимістичний. Але ринок жив, живе і буде жити. Є така приказка, що завжди десь у світі існує bull market і на ньому можна заробити. І кращого місця, куди інвестувати, ніж розвинутий ринок цінних паперів, на мій погляд, просто немає", — резюмував Іван Компан.
Повний виступ експерта з презентацією і детальним поясненням процесів, які відбуваються на ринках, доступний на запису Invest Talk Summit, який можна придбати за посиланням.
За матеріалами:
Finance.ua
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