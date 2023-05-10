Акції японських компаній, у які інвестував Воррен Баффет, досягли рекордних рівнів — Finance.ua
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Акції японських компаній, у які інвестував Воррен Баффет, досягли рекордних рівнів

Фондовий ринок
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Акції японських компаній, у які інвестував Воррен Баффет, досягли рекордних рівнів
Акції японських компаній, у які інвестував Воррен Баффет, досягли рекордних рівнів
Акції Mitsubishi Corp. зросли на 6% - до історичного максимуму- після оголошення планів викупу акцій на суму $2,2 млрд, а також кращого, ніж очікувалося, показника прибутку на фінансовий рік до березня 2024 року.
Про це повідомляє Bloomberg.
Аналогічну тенденцію показують також Sumitomo Corp. та Itochu Corp.
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Зростання цін на акції створило великі прибутки для відомого інвестора Баффета, який володіє пакетами акцій цих компаній з 2020 року. Його заява минулого місяця про збільшення цих пакетів допомогла підштовхнути останній етап зростання, що збігається з прагненням Токійської фондової біржі підняти корпоративні оцінки вище балансового рівня.
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На тлі побоювань щодо рецесії, що насувається, усі компанії, які значною мірою пов’язані із сировинними товарами, прогнозують зниження прибутків у поточному періоді, хоча й не настільки сильне, як дехто побоювався. Акції також залишаються відносно дешевими, а Mitsubishi та Sumitomo все ще торгуються нижче балансової вартості.
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«Прибутки торгових компаній в основному мають тенденцію до зростання, — говорить Хідеакі Курібара, аналітик Tokai Tokyo Securities Co., — Протягом останніх десяти років торгові компанії намагалися зміцнити свої несировинні сектори, щоб збільшити і стабілізувати свої прибутки, і зараз це приносить свої плоди».

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