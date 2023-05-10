Акції японських компаній, у які інвестував Воррен Баффет, досягли рекордних рівнів — Finance.ua

Акції японських компаній, у які інвестував Воррен Баффет, досягли рекордних рівнів Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Акції японських компаній, у які інвестував Воррен Баффет, досягли рекордних рівнів

Акції Mitsubishi Corp. зросли на 6% - до історичного максимуму- після оголошення планів викупу акцій на суму $2,2 млрд, а також кращого, ніж очікувалося, показника прибутку на фінансовий рік до березня 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg

Аналогічну тенденцію показують також Sumitomo Corp. та Itochu Corp.

Зростання цін на акції створило великі прибутки для відомого інвестора Баффета, який володіє пакетами акцій цих компаній з 2020 року. Його заява минулого місяця про збільшення цих пакетів допомогла підштовхнути останній етап зростання, що збігається з прагненням Токійської фондової біржі підняти корпоративні оцінки вище балансового рівня.

На тлі побоювань щодо рецесії, що насувається, усі компанії, які значною мірою пов’язані із сировинними товарами, прогнозують зниження прибутків у поточному періоді, хоча й не настільки сильне, як дехто побоювався. Акції також залишаються відносно дешевими, а Mitsubishi та Sumitomo все ще торгуються нижче балансової вартості.

«Прибутки торгових компаній в основному мають тенденцію до зростання, — говорить Хідеакі Курібара, аналітик Tokai Tokyo Securities Co., — Протягом останніх десяти років торгові компанії намагалися зміцнити свої несировинні сектори, щоб збільшити і стабілізувати свої прибутки, і зараз це приносить свої плоди».

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