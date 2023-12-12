Членство України в ЄС: німецькі аналітики назвали суму, яку доведеться витратити — Finance.ua

Членство України в ЄС: німецькі аналітики назвали суму, яку доведеться витратити Вчора 19:02

Членство України в ЄС: німецькі аналітики назвали суму, яку доведеться витратити

Європейському союзу доведеться витратити на повноправне членство України від 130 до 190 мільярдів євро. Велика частина цих коштів піде на субсидії для аграріїв, які будуть визначатися площею орних земель і населенням.

«Як густонаселена, не дуже багата і сільськогосподарська країна, можна припустити, що Україна матиме право на значні фінансові ресурси з бюджету ЄС. Зокрема, від 70 до 90 мільярдів євро підуть на сільськогосподарські субсидії і від 50 до 90 мільярдів євро на політику згуртованості», — йдеться у звіті аналітиків інституту німецької економіки.

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У рамках підготовки до очікуваних реформ пропонується реорганізувати бюджет ЄС до 2027 року, адже тільки так «політичне рішення прив’язати Україну до себе перспективою вступу може викликати довіру».

Якщо політика згуртованості ЄС перейде до моделі концентрації, де витрати обмежуються бідними країнами-членами, близько 140 мільярдів євро буде доступно протягом семирічного періоду нинішньої бюджетної програми.

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Після старту переговорів про вступ до ЄС і подальшого приєднання, Україна тривалий період залишатиметься за рамками політики вирівнювання. Завдання Києва в цих умовах — максимально скоротити перехідний період до повного поширення механізмів вирівнювання ЄС. Також аналітики вказали, що цілей вступу України в ЄС і НАТО потрібно досягати паралельно.

Довідка Finance.ua:

Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори з Україною про членство країни в Союзі. 14−15 грудня Європейська Рада збереться, щоб розглянути це питання;

проти розширення ЄС на Україну виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;

незважаючи на низку складних питань та повільний прогрес, українці розраховують вступити до НАТО та ЄС у найближче десятиліття.

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УНІАН За матеріалами:

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