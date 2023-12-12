Членство України в ЄС: німецькі аналітики назвали суму, яку доведеться витратити — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Членство України в ЄС: німецькі аналітики назвали суму, яку доведеться витратити

371
Членство України в ЄС: німецькі аналітики назвали суму, яку доведеться витратити
Членство України в ЄС: німецькі аналітики назвали суму, яку доведеться витратити
Європейському союзу доведеться витратити на повноправне членство України від 130 до 190 мільярдів євро. Велика частина цих коштів піде на субсидії для аграріїв, які будуть визначатися площею орних земель і населенням.
«Як густонаселена, не дуже багата і сільськогосподарська країна, можна припустити, що Україна матиме право на значні фінансові ресурси з бюджету ЄС. Зокрема, від 70 до 90 мільярдів євро підуть на сільськогосподарські субсидії і від 50 до 90 мільярдів євро на політику згуртованості», — йдеться у звіті аналітиків інституту німецької економіки.
Читайте також
У рамках підготовки до очікуваних реформ пропонується реорганізувати бюджет ЄС до 2027 року, адже тільки так «політичне рішення прив’язати Україну до себе перспективою вступу може викликати довіру».
Якщо політика згуртованості ЄС перейде до моделі концентрації, де витрати обмежуються бідними країнами-членами, близько 140 мільярдів євро буде доступно протягом семирічного періоду нинішньої бюджетної програми.
Читайте також
Після старту переговорів про вступ до ЄС і подальшого приєднання, Україна тривалий період залишатиметься за рамками політики вирівнювання. Завдання Києва в цих умовах — максимально скоротити перехідний період до повного поширення механізмів вирівнювання ЄС. Також аналітики вказали, що цілей вступу України в ЄС і НАТО потрібно досягати паралельно.

Довідка Finance.ua:

  • Єврокомісія в листопаді рекомендувала країнам-членам ЄС почати переговори з Україною про членство країни в Союзі. 14−15 грудня Європейська Рада збереться, щоб розглянути це питання;
  • проти розширення ЄС на Україну виступає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан;
  • незважаючи на низку складних питань та повільний прогрес, українці розраховують вступити до НАТО та ЄС у найближче десятиліття.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.