Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні — Finance.ua
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Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні

Фондовий ринок
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Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні
Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні
Виробник зброї Czechoslovak Group AS повідомив про рекордні продажі та прибутковість за минулий рік, оскільки війна в Україні збільшила попит на важкі боєприпаси та бойові машини, що виробляються празькою компанією.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
«Виручка підскочила на 71% до 1,73 млрд євро (1,9 млрд доларів), повідомив у середу оборонний конгломерат, відомий як CSG, що належить чеському мільярдерові Міхалу Стрнаду. Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації зріс на 130% до 439 мільйонів євро», — пише агентство.
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CSG, яка виробляє великі і малі боєприпаси, цивільні і військові вантажівки, бойові машини і засоби зв’язку, заявила, що отримує вигоду від значного збільшення витрат на оборону в Європі.
Компанія, яка має виробничі потужності по всій Європі, а також в Індії та США, заявила, що інвестує значні кошти в розширення виробничих потужностей.
Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall отримав понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів.
За матеріалами:
Економічна Правда
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