Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні — Finance.ua

Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Чеський виробник зброї звітував про рекордні продажі на тлі війни в Україні

Виробник зброї Czechoslovak Group AS повідомив про рекордні продажі та прибутковість за минулий рік, оскільки війна в Україні збільшила попит на важкі боєприпаси та бойові машини, що виробляються празькою компанією.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

«Виручка підскочила на 71% до 1,73 млрд євро (1,9 млрд доларів), повідомив у середу оборонний конгломерат, відомий як CSG, що належить чеському мільярдерові Міхалу Стрнаду. Прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу і амортизації зріс на 130% до 439 мільйонів євро», — пише агентство.

Читайте також Через війну Україна стала найбільшим імпортером зброї в Європі - дослідження SIPRI

CSG, яка виробляє великі і малі боєприпаси, цивільні і військові вантажівки, бойові машини і засоби зв’язку, заявила, що отримує вигоду від значного збільшення витрат на оборону в Європі.

Компанія, яка має виробничі потужності по всій Європі, а також в Індії та США, заявила, що інвестує значні кошти в розширення виробничих потужностей.

Нагадаємо, німецький концерн Rheinmetall отримав понад 130 мільйонів євро фінансування від Європейського Союзу для збільшення виробництва боєприпасів.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.