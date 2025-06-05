Чеська компанія завершує будівництво лінії з виробництва снарядів в Україні — Finance.ua

Чеська компанія завершує будівництво лінії з виробництва снарядів в Україні Сьогодні 09:15

Чеська компанія завершує будівництво лінії з виробництва снарядів в Україні

Чеський оборонний гігант Czechoslovak Group майже завершив будівництво лінії з виробництва артилерійських снарядів в Україні

Про це повідомляє видання «Мілітарний».

У межах спільного проєкту з українським урядом компанія Czechoslovak Group невдовзі завершить будівництво виробничої лінії для виготовлення 155-мм артилерійських снарядів.

Підприємство забезпечуватиме випуск основної номенклатури боєприпасів, які входять до виробничої пропозиції Czechoslovak Group.

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«Виробничий майданчик знаходиться на фінальній стадії підготовки до запуску, але наразі ми не можемо повідомити конкретну дату», — зазначили представники компанії під час брифінгу в штаб-квартирі Czechoslovak Group.

Також представники компанії уточнили, що Czechoslovak Group відповідає виключно за підготовку виробничої лінії, тоді як всі інші організаційні процеси покладено на українську сторону.

Крім того, під час брифінгу було наголошено, що підприємство буде розташоване в зоні з низьким ризиком ракетних ударів, що дозволить забезпечити стабільне та безперебійне виробництво у майбутньому.

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Слід зауважити, що Czechoslovak Group активно співпрацює з Україною у сфері виробництва та розробки боєприпасів.

Так, у грудні 2024 року стало відомо, що компанія «Українська бронетехніка» отримає ліцензії на виробництво танкових і артилерійських снарядів від європейського оборонного холдингу.

Окрім цього, у жовтні 2024 року, компанії уклали угоду про передачу українському підприємству ліцензій на виробництво різноманітних артилерійських боєприпасів натовських калібрів.

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