Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп — Finance.ua

Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп Сьогодні 17:20

Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп

Чеська компанія RegioJet прийняла всі істотні умови АТ «Укрзалізниця» і готова до запуску поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага.

Про це йдеться в повідомленні RegioJet, передає « Інтерфакс-Україна ».

«Компанія RegioJet повністю готова до початку курсування поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага. Зараз ми очікуємо укладення договору з боку „Укрзалізниці“. Усі істотні умови прийняті», — повідомили в компанії.

Раніше голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко висловив надію на те, що поїзд Прага-Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця цього року.

Він також повідомив, що в переговорах із компанією виникли складнощі. Зокрема, за словами глави «Укрзалізниці», чеська компанія хоче дещо кращі умови комерційні.

Лященко також уточнив, що дедлайн завершення переговорів із компанією — до кінця року.

Економічна Правда За матеріалами:

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