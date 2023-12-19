Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп — Finance.ua
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Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп

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Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп
Чеська компанія RegioJet запустить потяг за маршрутом Прага-Чоп
Чеська компанія RegioJet прийняла всі істотні умови АТ «Укрзалізниця» і готова до запуску поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага.
Про це йдеться в повідомленні RegioJet, передає «Інтерфакс-Україна».
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«Компанія RegioJet повністю готова до початку курсування поїздів за маршрутом Прага-Чоп-Прага. Зараз ми очікуємо укладення договору з боку „Укрзалізниці“. Усі істотні умови прийняті», — повідомили в компанії.
Раніше голова правління «Укрзалізниці» Євген Лященко висловив надію на те, що поїзд Прага-Чоп-Прага спільно з чеською компанією RegioJet вдасться запустити до кінця цього року.
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Він також повідомив, що в переговорах із компанією виникли складнощі. Зокрема, за словами глави «Укрзалізниці», чеська компанія хоче дещо кращі умови комерційні.
Лященко також уточнив, що дедлайн завершення переговорів із компанією — до кінця року.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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