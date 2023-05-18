Червоний хрест у Польщі відновив надання фінансової допомоги для українців: як подати заяву — Finance.ua
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Червоний хрест у Польщі відновив надання фінансової допомоги для українців: як подати заяву

Особисті фінанси
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Червоний хрест у Польщі відновив надання фінансової допомоги для українців: як подати заяву
Червоний хрест у Польщі відновив надання фінансової допомоги для українців: як подати заяву
Українські біженці у Польщі знову можуть розраховувати на фінансову допомогу від Червоного Хреста. Організація продовжила прийом заявок до 26 травня.

На яку суму можна розраховувати

Наголошується, що виплати будуть здійснюватися для українців, які проживають у місті Познань. Протягом двох місяців можна отримати 25 тисяч гривень на кожну особу.
Так, суми фінансової допомоги, які передбачені для родин з України наступні:
  • одна людина — 1420 злотих (12 715 гривень);
  • сім'я з 2 людей - 2640 злотих;
  • сім'я з 3 людей - 3860 злотих;
  • сім'я з 4 людей - 5080 злотих;
  • сім'я з 5 і більше людей - 6300 злотих.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Отже, одна людина може отримати загальну суму в розмірі 25 430 гривень за два місяці, а сім'я з трьох осіб — 69 130 гривень.

Довідка Finance.ua:

  • позитивні зміни очікують на українців, які перебувають із дітьми в Польщі. З наступного року біженці зможуть отримувати збільшену допомогу на дитину за програмою «‎500+». Виплати зростуть до 800 злотих на місяць;
  • також у Польщі продовжили термін дії державної підтримки громадян України, які знайшли безпечний прихисток в цій країні. Йдеться про програму виплат 40+. Деталі тут.
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За матеріалами:
visitukraine.today
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