Чернігівщина отримала 7 тонн обладнання для відновлення електропостачання в області — Finance.ua

Чернігівщина отримала 7 тонн обладнання для відновлення електропостачання в області Сьогодні 12:20 — Енергетика

30 січня 2023 року, Міністерство енергетики України передало АТ «Чернігівобленерго» 7 тонн енергетичного обладнання, яке допоможе відновити електропостачання для жителів прикордонної області.

Про це повідомили в Міненерго.

«Україна вже четвертий місяць поспіль зазнає ударів ворога по енергетичній інфраструктурі. Надзвичайно сильно страждають прикордонні з росією області, зокрема і Чернігівщина. А тому ми маємо зробити все від нас залежне, аби попри обстріли, енергетики максимально швидко могли проводити ремонтні роботи та відновлювати енергопостачання», - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Переданий Чернігівщині гуманітарний вантаж — це допомога, що надійшла з Італії, Литви, Азербайджану та Швеції. Він включає, зокрема, генератори, силові трансформатори та матеріали, необхідні для проведення відновлювальних робіт.

«Вкотре дякуємо нашим міжнародним партнерам за надане обладнання, яке допоможе повернути у домівки українців світло і тепло», — додав Герман Галущенко.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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