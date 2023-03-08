Черги на КПП: як перетнути кордон без затримок і проблем — Finance.ua

Черги на КПП: як перетнути кордон без затримок і проблем Сьогодні 19:32 — Технології&Авто

Черги на КПП: як перетнути кордон без затримок і проблем

Черги на кордоні України утворюються в окремі дні. Наприклад, на вихідні або свята. Втім, коли в Україні була вкрай тяжка ситуація з відключеннями світла, великих черг на кордоні теж не було: навіть тоді українці за кордон масово не виїздили. Однак на деяких пунктах пропуску на виїзд можуть очікувати десятки легкових автомобілів.

Яка ситуація на кордоні України через рік війни, чому виникають черги та як їх уникнути — читайте далі.

Яка ситуація з чергами на українському кордоні

За останній час прикордонники черг на кордоні не фіксують, розповів у коментарі РБК-Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Протягом лютого пасажиропотік на кордоні знижувався і, за попередніми підрахунками, може бути на рівні 70-75 тисяч осіб в обидві сторони.

Найбільше людей було на кордоні у перші місяці війни — пасажиропотік сягав 110-130 тисяч осіб на добу, з них 80-85% — в напрямку виїзду з України.

Як і де дізнатися про стан черг на виїзд з України

Найбільші черги — на кордоні з Польщею, розповідає Андрій Демченко. Але на цьому кордоні найбільша кількість пунктів пропуску.

Він підказує, де водіям варто дивитися інформацію про стан черг і обирати найменш завантажені напрямки: кожні три години на ресурсі у Facebook («Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон») оновлюється інформація про завантаженість пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС і частково з Молдовою.

«Люди вибирають напрямок, який вони вважають більш зручним, щоб рухатися автівкою. Але не завжди короткий маршрут може бути швидким через завантаженість цього напрямку безпосередньо на кордоні. Ми радимо звертати увагу на цю інформацію для того, щоб обирати найменш завантажені напрямки», — зауважує речник ДПСУ.

Найбільш завантаженими є найбільші пункти пропуску, які люди обирають здебільшого через логістику:

«Краківець» (Львівська область);

«Шегині» (Львівська область);

«Рава-Руська» (Львівська область);

«Порудне» на кордоні з Румунією.

Чи пропустять прикордонники на виїзд з України: основні умови

За словами Демченка, прикордонники в середньому за добу відмовляють в перетині кордону 150 особам. Це переважно чоловіки віком 18 −60 років.

«Щодо жінок і дітей — у них мають бути паспортні документи, дітям дозволено виїжджати зі свідоцтвом про народження. Треба прочитати правила і для себе з’ясувати, під яку категорію хто підпадає, і мати ці належні документи», — наголошує він.

Виїхати за кордон із «внутрішнім» паспортом ще можна, але за певних обставин.

«Така норма ще діє, але ми і раніше наголошували, щоб за можливості люди робили собі закордонні паспорти, бо саме закордонний паспорт може стати тим документом, який буде необхідний під час перебування за кордоном, а не „внутрішній“ паспорт», — каже представник ДПСУ.

Якщо люди рятуються від війни, то за погодженням із суміжними країнами можуть їхати з України за «внутрішнім» паспортом.

«Українські прикордонники випустять із внутрішнім паспортом, якщо людина рятується від війни. А якщо людина виїхала, повернулася і знову виїжджає із внутрішнім паспортом — тільки якщо будуть питання, чому вона так діє. Таку людину можуть висадити на кордоні», — попереджає Андрій Демченко.

За словами фахівця, щоб уникнути проблем на кордоні, треба мати належні документи на автівку, оскільки оформляються не лише пасажири, а й транспортний засіб.

«Багато хто або забуває документи, або хтось бере машину у знайомого, не оформивши відповідні дозволи. Такі машини не пропускають», — каже речник Держприкордонслужби.

Які документи необхідно мати для виїзду та повернення в Україну

Черги на кордоні більше пов’язані з тим, що люди, які перетинають кордон, не завжди усвідомлюють вагомість цієї дії і не мають необхідних документів.

Які документи при виїзді за кордон чоловікам на автомобілях потрібно мати:

Один з документів: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка. Посвідчення водія. Технічний паспорт на автомобіль. Зелену карту. Документ що підтверджує право на отримання відстрочки від призову для чоловіків призовного віку.

При виїзді за кордон для жінок на автомобілях потрібно мати:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Посвідчення водія. Технічний паспорт на авто. Зелена карта.

«Варто додати, що рамках Постанови Кабміну № 69 від 27.01.2023 забороняється виїзд певних категорій жінок та чоловіків, які перебувають на державній службі, працюють на підприємствах з часткою володіння держави понад 50% та/або мають бронювання», — звертає увагу фахівець.

Винятком є такі обставини:

якщо вони є одиноким батьком чи матір’ю дитини/дітей до 18 років;

якщо вони їдуть відвідати дітей;

для супроводу дітей для виїзду за межі України;

для лікування.

Якщо виїзд відбувається з дітьми, то треба мати з собою свідоцтво про народження дитини в оригіналі та паспорт, якщо дитині 16 і більше років. Згода іншого з батьків не вимагається.

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Повернення на територію України відбувається за тими самими дійсними документами.

«У випадку коли на час перебування закордоном термін дії документів було вичерпано, громадянин може звернутись до дипломатичних установ для продовження терміну дії на 5 років. Продовження терміну дії закордонного паспорту є безкоштовним та виконується протягом доби», — звертає увагу Димитрій Стріченко.

У випадку, коли громадянин для виїзду за кордон використав «внутрішній» паспорт, то щоб повернутись, згідно з чинним законодавством, потрібно отримати закордонний паспорт або свідоцтво про підтвердження особи.

«Варто пам’ятати, що на території України, приймаються та визнаються всі документи, що були згенеровані в додатку „Дія“, тому для тих хто в’їжджає чи, навпаки, залишає країну — можна скористатись цим додатком на пункті пропуску».

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