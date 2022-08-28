Через війну страховики більш ніж удвічі збільшили продаж «Зеленої картки» — Finance.ua

Через війну страховики більш ніж удвічі збільшили продаж «Зеленої картки» Вчора 20:00 — Страхування

Через війну страховики більш ніж удвічі збільшили продаж «Зеленої картки»

За пів року кількість договорів страхування цивільної відповідальності автовласників за кордоном « Зелена картка » зросла в понад 2 рази порівняно з минулорічним показником.

Про це повідомляє пресслужба МТСБУ.

Загалом за 6 місяців 2022 року продали 720 тис. карток. Сума премій за такими договорами становить 1,6 млрд. грн Показник продемонстрував зростання на 105% у порівнянні з 1 півріччям 2021 р. та є рекордним за останні 5 років.

За договорами міжнародного страхування врегульовано 2730 вимог на виплату (+10%) на суму 7,1 млн. євро (+19%).

«Одразу після початку російського вторгнення до України страховики — повні члени МТСБУ (компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування „Зелена картка“) запропонували можливість дистанційного укладання договорів міжнародного страхування, щоб полегшити життя українцям, які змушені були евакуюватись за кордон автівками», — нагадують в МТСБУ.

Договори «Зеленої картки» можна оформлювати у чорно-білих примірниках або шляхом генерування pdf-файлів.

Також на перші декілька місяців з початку активної фази війні були досягнуті домовленості із значною кількістю європейських країн щодо безоплатного надання дляукраїнців прикордонного страхування.

«Наші європейські колеги обговорюють на національному рівні та рівні ЄС можливі варіанти середньострокових пропозицій для підтримки українських біженців-автовласників», — розповів генеральний директор МТСБУ Володимир Шевченко.

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