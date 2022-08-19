В Україні з 1 вересня запрацює електронна «Зелена картка» — Finance.ua
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В Україні з 1 вересня запрацює електронна «Зелена картка»

Страхування
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В Україні з 1 вересня запрацює електронна «Зелена картка»
В Україні з 1 вересня запрацює електронна «Зелена картка»
Страхові компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка», з 1 вересня запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному виді.
Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Процедура оформлення електронної «Зеленої картки» буде аналогічна до укладання внутрішнього електронного договору ОСЦПВ:
  1. Власник транспортного засобу вносить відомості, необхідні для укладання договору, до електронної форми на сайті страховика.
  2. Страховик на підставі отриманої інформації формує пропозицію укласти електронний договір міжнародного страхування і направляє її автовласнику через електронні канали комунікації (наприклад, електронну пошту, вказану при реєстрації).
  3. Власник транспортного засобу підписує електронний договір страхування через інформаційну систему страховика та сплачує страхову премію страховикові.
  4. Електронний поліс оформлюється майже миттєво: в автоматичному режимі страхувальник через електронні канали комунікації отримує pdf-файл із згенерованим чорно-білим страховим сертифікатом «Зелена картка», а також візуальну форму страхового полісу та інформаційний лист щодо необхідності роздрукувати отриманий страховий сертифікат.

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Страхувальник повинен роздрукувати pdf-файл візуальної форми страхового сертифікату, оскільки чинні норми міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» вимагають від автовласника пред’явлення саме паперової (біло-зеленої чи чорно-білої) версії міжнародного страхового сертифікату.
Аналогічно до договору внутрішнього ОСЦПВ, договір міжнародного страхування «Зелена картка» можна буде укласти або в паперовій, або в електронній формі за вибором страхувальника.

Довідка Finance.ua:

  • за підсумками 1 півріччя 2022 р. кількість договорів «Зелена картка» більше ніж в два рази (+119%) перевищила показник відповідного періоду 2021 р., склавши 720 тис. шт;
  • сума премій за такими договорами становить 1,6 млрд грн (+105%). За договорами міжнародного страхування врегульовано 2730 вимог (+10%) на суму 7,1 млн євро (+19%).

Оформлюйте Зелену картку онлайн на Finance.ua

За матеріалами:
Finance.ua
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