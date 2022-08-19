В Україні з 1 вересня запрацює електронна «Зелена картка» — Finance.ua

В Україні з 1 вересня запрацює електронна «Зелена картка»
Страхові компанії, що мають право укладати договори міжнародного страхування «Зелена картка», з 1 вересня запропонують автовласникам можливість укладання таких договорів в електронному виді.
Про це повідомляє Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Процедура оформлення електронної «Зеленої картки» буде аналогічна до укладання внутрішнього електронного договору ОСЦПВ:
- Власник транспортного засобу вносить відомості, необхідні для укладання договору, до електронної форми на сайті страховика.
- Страховик на підставі отриманої інформації формує пропозицію укласти електронний договір міжнародного страхування і направляє її автовласнику через електронні канали комунікації (наприклад, електронну пошту, вказану при реєстрації).
- Власник транспортного засобу підписує електронний договір страхування через інформаційну систему страховика та сплачує страхову премію страховикові.
- Електронний поліс оформлюється майже миттєво: в автоматичному режимі страхувальник через електронні канали комунікації отримує pdf-файл із згенерованим чорно-білим страховим сертифікатом «Зелена картка», а також візуальну форму страхового полісу та інформаційний лист щодо необхідності роздрукувати отриманий страховий сертифікат.
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Страхувальник повинен роздрукувати pdf-файл візуальної форми страхового сертифікату, оскільки чинні норми міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка» вимагають від автовласника пред’явлення саме паперової (біло-зеленої чи чорно-білої) версії міжнародного страхового сертифікату.
Аналогічно до договору внутрішнього ОСЦПВ, договір міжнародного страхування «Зелена картка» можна буде укласти або в паперовій, або в електронній формі за вибором страхувальника.
Довідка Finance.ua:
- за підсумками 1 півріччя 2022 р. кількість договорів «Зелена картка» більше ніж в два рази (+119%) перевищила показник відповідного періоду 2021 р., склавши 720 тис. шт;
- сума премій за такими договорами становить 1,6 млрд грн (+105%). За договорами міжнародного страхування врегульовано 2730 вимог (+10%) на суму 7,1 млн євро (+19%).
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