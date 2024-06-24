Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф — Finance.ua

Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф Сьогодні 13:32 — Фондовий ринок

Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф

Дочірня структура китайського Bank of China в росії призупиняє операції з російськими банками, включеними список підсанкційних осіб.

Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.

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Дочірня структура китайського Bank of China в рф — «Бенк оф Чайна» — призупинить з 24 червня операції з російськими банками, включеними в SDN — список США (підсанкційні особи та організації. — Ред.).

Згідно з коментарями від джерел в китайському банку, рішення пов’язане з побоюваннями перед вторинними санкціями.

«Бенк оф Чайна» з 24 червня перестає обробляти платежі в юанях від російських банків, що знаходяться в SDN List США, банк продовжить роботу з непідсанкційними кредитними організаціями.

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«Маршрутизація платежів здійснюється через ностро-рахунки банку в підрозділах Bank of China в КНР» — уточнюється з приводу надання послуг з переказу грошових коштів" з рф в Китай.

Нагадаємо, після візиту путіна до Китаю в прикордонних регіонах цієї країни були створені спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським фірмам відкривати рахунки нерезидентів.

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