Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф

Фондовий ринок
41
Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф
Через ризик вторинних санкцій: один з найбільших в КНР Bank of China припиняє роботу з банками рф
Дочірня структура китайського Bank of China в росії призупиняє операції з російськими банками, включеними список підсанкційних осіб.
Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Читайте також
Дочірня структура китайського Bank of China в рф — «Бенк оф Чайна» — призупинить з 24 червня операції з російськими банками, включеними в SDN — список США (підсанкційні особи та організації. — Ред.).
Згідно з коментарями від джерел в китайському банку, рішення пов’язане з побоюваннями перед вторинними санкціями.
«Бенк оф Чайна» з 24 червня перестає обробляти платежі в юанях від російських банків, що знаходяться в SDN List США, банк продовжить роботу з непідсанкційними кредитними організаціями.
Читайте також
«Маршрутизація платежів здійснюється через ностро-рахунки банку в підрозділах Bank of China в КНР» — уточнюється з приводу надання послуг з переказу грошових коштів" з рф в Китай.
Нагадаємо, після візиту путіна до Китаю в прикордонних регіонах цієї країни були створені спеціально уповноважені банки, які дозволяють російським фірмам відкривати рахунки нерезидентів.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.