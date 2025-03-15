Через російську атаку пошкоджено енергообʼєкти у двох областях України — Finance.ua

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Через російську атаку пошкоджено енергообʼєкти у двох областях України

Енергетика
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Через російську атаку пошкоджено енергообʼєкти у двох областях України
Через російську атаку пошкоджено енергообʼєкти у двох областях України, Фото: ілюстративне
Сьогодні вночі російські окупаційні війська масовано атакували енергетику у двох областях України. Внаслідок обстрілу на об’єктах суттєві пошкодження.
Про це йдеться у повідомленні ДТЕК.
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Зазначається, що пошкодження зафіксовані в Дніпропетровській та Одеській областях, через що частина жителів залишилася без світла.
ДТЕК повідомляє про серйозні пошкодження на атакованих енергетичних обʼєктах.
«Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки», — додає ДТЕК.
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Нагадаємо, згідно з останньою оцінкою Світового банку RDNA4 потреби на відновлення української енергетики становлять близько 68 млрд дол., тому уряд працює над створенням механізму щодо конфіскації російських заморожених активів, які мають забезпечити відбудову.
За матеріалами:
Finance.ua
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