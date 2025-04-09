Через приватних перевізників бюджет Києва недоотримує мільйони гривень — КМВА — Finance.ua
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Через приватних перевізників бюджет Києва недоотримує мільйони гривень — КМВА

Казна та Політика
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Через приватних перевізників бюджет Києва недоотримує мільйони гривень — КМВА
Через приватних перевізників бюджет Києва недоотримує мільйони гривень — КМВА
КМВА планує знову розглянути рішення про впровадження електронного квитка, адже через приватних перевізників бюджет Києва недоотримує мільйони гривень.
Про це в телеефірі повідомив речник КМВА Євген Ієвлєв.
«Наразі 100% комунального транспорту оснащені валідаторами і пропонують безконтактну оплату проїзду. Проте приватні перевізники і надалі продовжують оперувати великою кількістю необлікованої готівки. І очевидно, що в такого рішення є „бенефіціари“. Шкода, що таке відбувається. Через таку ситуацію, бюджет міста недоотримує мільйони гривень. Але якщо попередній начальник КМВА Попко мав право відтермінувати впровадження електронного квитка, то в компетенції начальника КМВА Тимура Ткаченка рішення — переглянути», — розповів Ієвлєв.
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Він додав, що є запит від громадян, а відповідна петиція в березні отримала необхідні 6 тисяч голосів. КМВА вже починає роботу з напрацювання нового рішення.
Ієвлєв нагадав, що ще у 2018 році КМДА було ухвалено розпорядження про перехід всього транспорту Києва на безготівкову оплату.
Нагадаємо, «Київ Цифровий» додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці. Щоб скористатися сервісом, необхідно зайти в мобільний застосунок Київ Цифровий, вибрати сервіс «Оплата проїзду» і відсканувати QR-код, зазначений на плакаті або наліпці у вагоні.
За матеріалами:
Укрінформ
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