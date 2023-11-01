Через Одеський порт намагались ввезти контрабанду на 55 млн — ДБР — Finance.ua
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Через Одеський порт намагались ввезти контрабанду на 55 млн — ДБР

Кримінал
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Контрабанду на суму понад 55 млн грн намагались ввезти через Одеський морський порт з приховуванням від митного контролю.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
«Викрили комерційну структуру, яка з приховуванням від митного контролю через Одеський морський порт намагалася ввезти на територію України стоматологічне обладнання на близько 25 млн гривень. Також ділки возили понад 65 тисяч контрафактних електронних сигарет, обіг яких заборонений в Україні, на суму понад 30 млн грн».
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Контрабанду ділки намагались провезти під виглядом «косметологічної продукції для волосся». У супровідних документах вони вказали, що вартість товару складає лише 1,6 млн грн.
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Співробітники Одеської митниці склали протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ, що тягне за собою накладення штрафу у розмірі 100 відсотків вартості товару з конфіскацією вантажу.
Наразі працівники ДБР встановлюють працівників митниці, які сприяли ділкам у незаконному ввезенню товарів.
За матеріалами:
Finance.ua
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