Через нестачу фінансування: ООН скорочує 20% своїх працівників — Finance.ua
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Через нестачу фінансування: ООН скорочує 20% своїх працівників

Світ
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Через нестачу фінансування: ООН скорочує 20% своїх працівників
Через нестачу фінансування: ООН скорочує 20% своїх працівників
Через гостру нестачу фінансування понад 60 офісів, агентств та операцій Організації Об’єднаних Націй отримали наказ до середини червня подати пропозиції щодо скорочення 20% свого персоналу.
Про це повідомляє Associated Press.

Кого торкнеться скорочення

За словами речника ООН Стефана Дюжарріка, підрозділи, які отримали такі накази, мають близько 14 тис. посад, що фінансуються з регулярного бюджету організації. Тобто, під звільнення підпадає близько 2800 працівників.
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Це стосується співробітників політичних і гуманітарних офісів ООН, а також агентств, які допомагають біженцям, просувають гендерну рівність і займаються питаннями міжнародної торгівлі, навколишнього середовища і міст.
Скорочення персоналу є частиною мети Генерального секретаря Антоніу Гутерріша — скоротити бюджет ООН на 15−20%. Нині він становить 3,72 мільярда доларів США.
Глава ООН відкинув будь-який зв’язок з тим, що президент США Дональд Трамп скоротив іноземну допомогу та інші програми.
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Натомість він вказав, що ресурси ООН скорочуються принаймні останні сім років, оскільки не всі держави-члени платять щорічні внески, а багато хто не платить вчасно.
Очікується, що США, з найбільшою економікою світу, покриватимуть 22% регулярного бюджету, тоді як Китай, з другою за величиною економікою, нещодавно збільшив свою частку до 20%.
Минулого року 152 зі 193 країн-членів ООН сплатили свої внески в повному обсязі, включаючи Китай, але 41 країна, включаючи США, цього не зробила.
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