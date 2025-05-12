До Туреччини за програмою ООН прибули ще 20 тис. т українського зерна — Finance.ua

До Туреччини за програмою ООН прибули ще 20 тис. т українського зерна Сьогодні 21:33 — Аграрний ринок

Судно із 20 тис. т українського зерна прибуло до Туреччини у межах ініціативи Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) щодо підтримки регіонів, постраждалих від кризи, зокрема Сирії.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

«Ми вітаємо судно Brave Commander, символ міжнародної солідарності та швидких гуманітарних дій у нашому прагненні подолати голод у світі», — зазначив голова представництва ВПП у Туреччині Стівен Кахілл.

Зазначається, що 5 тис. т зерна доправлять у межах програми ВПП до Сирії.

Судно Brave Commander, яке раніше брало участь у Чорноморській зерновій ініціативі, прибуло до порту Торос у північній провінції Самсун. Його зустрічали представники офісу ВПП у Туреччині, МЗС Туреччини, Міністерства сільського господарства та лісництва, а також губернаторства Самсуна.

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