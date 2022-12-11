Через нестачу електрики у Швейцарії хочуть заборонити електромобілі: що пропонує влада — Finance.ua
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Через нестачу електрики у Швейцарії хочуть заборонити електромобілі: що пропонує влада

Технології&Авто
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Через нестачу електрики у Швейцарії хочуть заборонити електромобілі: що пропонує влада
Через нестачу електрики у Швейцарії хочуть заборонити електромобілі: що пропонує влада
Швейцарія може стати першою країною, в якій через перебої з постачанням електроенергії можуть заборонити використання електромобілів у зимову пору року. Справа в тому, що весь обсяг електроенергії у цій країні виробляють гідроелектростанції.
Взимку Швейцарії доводиться імпортувати велику кількість електроенергії. У 2021 році це було 5,7 млрд кіловат-годин. В основному вони надходили з Франції та Німеччини, але цього року ці країни самі можуть зіткнутися з нестачею енергії.
Підготовлений Швейцарською Конфедерацією проєкт указу «Про обмеження та заборони на використання електроенергії» передбачає і низку інших радикальних заходів. Залежно від рівня ескалації, а їх чотири, передбачені обмеження у різних галузях життєдіяльності швейцарців.
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Зокрема, заборона на керування електромобілями діятиме лише з третього рівня, але є й винятки. Поїздки дозволені «для абсолютно необхідних поїздок». Наприклад, для занять професійною діяльністю, участі у судових засіданнях, покупок, відвідувань лікаря та релігійних заходів.
Ще один захід — зниження максимально дозволеної швидкості на автомагістралях зі 120 до 100 км/год — торкнеться всіх автомобілів, незалежно від типу силової установки.
Також проєктом указу передбачено обмеження для домогосподарств. Усі вони стосуються комфорту. Зокрема, запропоновано обмежити використання саун та лазень у власних будинках, встановити максимально допустиму робочу температуру пральної машини на 40°C, а мінімальну холодильника на 6°C.
Голосування законопроєкту відбудеться протягом грудня, але у швейцарській асоціації імпортерів автомобілів Auto Schweiz вже заявили, що боротимуться проти заборони електромобілів. На їхню думку, цей захід не виправданий, оскільки потреби в електроенергії для електромобілів незначні. Наразі «батарейними» автомобілями володіють близько 110 000 швейцарців. У 2021 році вони використали лише 0,4% від загальної потреби в електроенергії.
За матеріалами:
Autogeek
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