Через нестачу електрики у Швейцарії хочуть заборонити електромобілі: що пропонує влада — Finance.ua

Через нестачу електрики у Швейцарії хочуть заборонити електромобілі: що пропонує влада Сьогодні 01:14 — Технології&Авто

Через нестачу електрики у Швейцарії хочуть заборонити електромобілі: що пропонує влада

Швейцарія може стати першою країною, в якій через перебої з постачанням електроенергії можуть заборонити використання електромобілів у зимову пору року. Справа в тому, що весь обсяг електроенергії у цій країні виробляють гідроелектростанції.

Взимку Швейцарії доводиться імпортувати велику кількість електроенергії. У 2021 році це було 5,7 млрд кіловат-годин. В основному вони надходили з Франції та Німеччини, але цього року ці країни самі можуть зіткнутися з нестачею енергії.

Підготовлений Швейцарською Конфедерацією проєкт указу «Про обмеження та заборони на використання електроенергії» передбачає і низку інших радикальних заходів. Залежно від рівня ескалації, а їх чотири, передбачені обмеження у різних галузях життєдіяльності швейцарців.

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Зокрема, заборона на керування електромобілями діятиме лише з третього рівня, але є й винятки. Поїздки дозволені «для абсолютно необхідних поїздок». Наприклад, для занять професійною діяльністю, участі у судових засіданнях, покупок, відвідувань лікаря та релігійних заходів.

Ще один захід — зниження максимально дозволеної швидкості на автомагістралях зі 120 до 100 км/год — торкнеться всіх автомобілів, незалежно від типу силової установки.

Також проєктом указу передбачено обмеження для домогосподарств. Усі вони стосуються комфорту. Зокрема, запропоновано обмежити використання саун та лазень у власних будинках, встановити максимально допустиму робочу температуру пральної машини на 40°C, а мінімальну холодильника на 6°C.

Голосування законопроєкту відбудеться протягом грудня, але у швейцарській асоціації імпортерів автомобілів Auto Schweiz вже заявили, що боротимуться проти заборони електромобілів. На їхню думку, цей захід не виправданий, оскільки потреби в електроенергії для електромобілів незначні. Наразі «батарейними» автомобілями володіють близько 110 000 швейцарців. У 2021 році вони використали лише 0,4% від загальної потреби в електроенергії.

Autogeek За матеріалами:

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