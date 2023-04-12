Через Дію придбали ОВДП на 670 млн грн — Finance.ua
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Через Дію придбали ОВДП на 670 млн грн

Фондовий ринок
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Через Дію придбали ОВДП на 670 млн грн
Через Дію придбали ОВДП на 670 млн грн
Українці через застосунок Дія купили військових облігацій на понад 670 млн грн.
Як повідомили в Дії, кількість користувачів додатку вже сягнула 19 млн.
Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок Дія.
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Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає.
Водночас можна обрати термін облігації — на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку єПідтримка.
Зазначимо, нещодавно нова військова облігація з’явилася в застосунку Дія. Йдеться про ОВДП «Ялта».

Де і як купити ОВДП у 2023 році 🧐

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Фінансовий клуб
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