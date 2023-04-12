Через Дію придбали ОВДП на 670 млн грн — Finance.ua

Через Дію придбали ОВДП на 670 млн грн Вчора 17:20 — Фондовий ринок

Через Дію придбали ОВДП на 670 млн грн

Українці через застосунок Дія купили військових облігацій на понад 670 млн грн.

Як повідомили в Дії, кількість користувачів додатку вже сягнула 19 млн.

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок Дія.

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Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає.

Водночас можна обрати термін облігації — на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку єПідтримка.

Зазначимо, нещодавно нова військова облігація з’явилася в застосунку Дія. Йдеться про ОВДП «Ялта».

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