НКЦПФР допустила до обігу канадські облігації на підтримку України — Finance.ua

НКЦПФР допустила до обігу канадські облігації на підтримку України Сьогодні 16:48 — Фондовий ринок

НКЦПФР допустила до обігу канадські облігації на підтримку України

НКЦПФР допустила облігації (Ukraine Sovereignty Bond), випущені Урядом Канади, до обігу на території України.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

Ініціатор подання заяви на допуск цінних паперів іноземного емітента — Національний депозитарій України.

Щоб запропонувати канадцям можливість безпосередньо підтримати Україну, Урядом Канади випущено п’ятирічні облігації на суму 500 мільйонів доларів, деномінованих в канадських доларах.

Кошти спрямовані на підтримку Уряду України, шляхом надання основних послуг українцям, таких як: пенсії, закупівля палива перед зимою та відновлення енергетичної інфраструктури тощо.

Канадці, які беруть участь в Ukraine Sovereignty Bond, фактично купують звичайні облігації уряду Канади зі ставкою 3,245%. Щоб забезпечити інвесторам впевненість у безпеці їх коштів, Ukraine Sovereignty Bond також мають кредитний рейтинг Канади ААА.

Дата погашення облігацій є символічною — 24.08.2027 у День Незалежності України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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