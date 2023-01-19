Розміщення облігацій у світі з початку року бʼє рекорди: уряди й компанії розмістили бондів майже на $600 млрд — Finance.ua
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Розміщення облігацій у світі з початку року бʼє рекорди: уряди й компанії розмістили бондів майже на $600 млрд

Фондовий ринок
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Обсяги розміщення випусків облігацій з початку 2023 року у світі досягли рекордного рівня. З 1 по 18 січня компанії та уряди продали облігацій на $586 млрд, пише Bloomberg.
Найбільший обсяг боргових інструментів у різних валютах розмістили фінансові компанії — $250 млрд. Обсяг випуску державних облігацій оцінюється у $214 млрд, а нефінансові компанії продали інвесторам облігацій на $124 млрд.
Випуск боргових зобовʼязань у євро також побив рекорд, збільшившись приблизно на 39% порівняно з минулим. Обсяг первинних розміщень на борговому ринку Європи вже перевищив 200 млрд євро цього року. Це найвищий показник за історію спостережень, повідомило агентство.
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Найбільший попит в інвесторів у січні мали короткострокові бонди. Продаж боргових інструментів з терміном погашення три роки або менше зріс до $138,5 млрд. Обсяг збільшився більш ніж на 80% порівняно з тим же періодом два роки тому ($75,5 млрд). Обсяг розміщень облігацій із терміном погашення десять років і більше скоротився приблизно на 40% порівняно з рівнем минулого року та на 44% порівняно з тим самим періодом у 2021 році.
Зростання попиту спостерігалося частково завдяки ралі у січні — дохідність облігацій усіх видів зросли на 4,1% з початку року, що стало найкращим показником за період з 1999 року, зазначило агентство.

Що буде далі

Попит інвесторів на нові облігації протягом більшої частини 2022 року був низьким. Але цього року у позичальників, які бажають залучити нове фінансування, раптово зріс інтерес до боргових інструментів. Цьому сприяють ознаки зниження інфляції, і те, що центральні банки планують помʼякшити грошово-кредитну політику.
Bloomberg Intelligence прогнозує, що прибутковість облігацій інвестиційного рівня США цього року може збільшитися на 10% після поганих результатів у 2022 році, які стали гіршими за півстоліття. Це більш ніж удвічі перевищує їхній прогноз щодо «сміттєвих» боргів США.
В агентстві зазначають, що більш якісні облігації часто приносять більше користі інвесторам, ніж сміттєві, коли економіка сповільнюється. Аналітики вважають, що прибутковості боргових інструментів ринків, що розвиваються, і облігацій інвестиційного рівня, номінованих в євро, в 2023 році повинні зрости на 8% і 4,5% відповідно.
За матеріалами:
Forbes.ua
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