Польські інвестори напряму купуватимуть муніципальні облігації в Україні — Finance.ua
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Польські інвестори напряму купуватимуть муніципальні облігації в Україні

Фондовий ринок
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Нацдепозитарій України та Центральний депозитарій Польщі (KDPW) підписали договір, завдяки якому польські інвестори зможуть напряму купувати муніципальні облігації в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Національного депозитарію України.
Договір про співпрацю встановлює кореспондентські відносин між НДУ та KDPW для проведення операцій з поставки цінних паперів без оплати, що дозволить здійснювати транскордонні перекази цінних паперів. А саме — українських муніципальних облігацій, облік яких здійснюється в НДУ. KDPW буде забезпечувати облік таких українських цінних паперів у депозитарній системі Польщі.
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Муніципальні облігації випускаються місцевою владою, а кошти від їхнього продажу можуть залучатися для фінансування бюджету розвитку місцевих рад.
«Це може стати одним із джерел фінансування відновлення українських громад після війни», — зазначили у Нацдепозитарії.
На сьогодні в Україні знаходяться в обігу випуски Київської, Харківської та Львівської міських рад, загальною номінальною вартістю у понад 3,1 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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